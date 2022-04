El PSPV desbanca al PP en Orihuela al prosperar la moción de censura

Cambio en la alcaldía de Orihuela. La socialista Carolina Gracia ha sido elegida nueva alcaldesa de la localidad de la Vega Baja tras prosperar la moción de censura contra el PP, presentada por el PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, la marca local vinculada a Unides Podem. En total, 14 votos (seis de los socialistas, cinco de los concelajes de la formación naranja y los tres ediles de la coalición municipal de izquierdas) para desalojar del poder al PP, que cuenta con nueve regidores. La ultraderecha, por su parte, se ha posicionado en contra del vuelco en el poder durante la sesión plenaria.

El nuevo equipo de gobierno tendrá, eso sí, la continuidad de los concejales de Cs, liderados por José Aix. El grupo del partido de Inés Arrimadas comenzó el mandato dirigiendo el ayuntamiento en coalición con el PP y es ahora, a un año vista de que acabe el mandato, cuando ha dejado caer a su socio para aliarse con los socialistas. Los desencuentros entre ambos grupos han sido contantes durante todo el mandato. De hecho, no han conseguido aprobar ningún presupuesto municipal.

La maniobra no ha recibido el aval de la dirección nacional de Cs, que, no obstante, tampoco se ha posicionado en contra antes de que se produjera la votación. Cambiemos, por su parte, no se integrará en el nuevo equipo de gobierno.

El movimiento de los concejales de Ciudadanos es el que ha permitido el cambio tras siete años de gobierno del hasta ayer alcalde popular, Emilio Bascuñana, investigado por malversación al cobrar 200.000 euros de la Conselleria de Sanidad sin que, supuestamente, exista constancia del trabajo que realizó en su etapa anterior a desempeñar el cargo de alcalde.

En este sentido, el máximo responsable de Cs en la localidad, José Aix, culpó al PP de la situación de bloqueo y una falta de respeto en el reparto de competencias y freno a las inversiones. Asimismo, garantizó «lealtad» a sus nuevos compañeros de viaje con una advertencia: «no nos falle», entre críticas al «pacto de perdedores» del ya exalcalde y la justificación de la nueva primera edil de la moción al «bloqueo e ingobernabilidad» que sufría el consistorio.

Expectación autonómica

Este cambio de posicionamiento y de socios por parte de la formación naranja se añade al vivido hace un mes en Rocafort en el que también apoyó una moción de censura del PSPV para relegar a un alcalde del PP y llega en pleno runrún por la posibilidad de acordar listas conjuntas con los populares a nivel autonómico de cara a las elecciones de 2023.

No obstante, la moción ha generado importantes roces entre ambos partidos pese a que en Cs remarcaron que el asunto es un tema exclusivamente local y que las relaciones «no han cambiado».

La sesión plenaria despertó una gran expectación en la capital de la Vega Baja y sexta ciudad más habitada de la Comunitat Valenciana congregando a multitud de cargos institucionales autonómicos. Entre ellos, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz; el vicesecretario de Organización del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca; la diputada alicantina de Unides Podem-EU, Estefanía Blanes o la síndica de Vox en las Corts, Ana Vega; así como decenas de cargos institucionales de todos los partidos valencianos.

El undécimo cambio de gobierno de la legislatura

La moción de censura de Orihuela supone el undécimo cambio de gobierno por esta vía de esta legislatura y el segundo del año tras el que se celebró a finales de marzo en Rocafort. Al igual que en Orihuela, el cambio en la vara de mando en la localidad de l’Horta fue tras un pacto Cs-PSPV para desalojar a un ejecutivo dirigido por el PP.

De los once cambios de alcaldía, cuatro han pasado al PSPV, otras tres al PP, una a Compromís y las tres restantes han ido a beneficio de partidos locales o de concejales no adscritos, según el portal de información Argos de la Generalitat Valenciana.

La de Orihuela se suma a otras mociones de censura como la de Teulada, de hace un año, en la que el cambio fue a la inversa pasando la Alcaldía de la izquierda (la gobernaba Compromís) al Partido Popular.