Bellver se defiende: "Siempre he actuado correctamente"

El vicepresidente segundo de las Corts y diputado del PP, Jorge Bellver, ha defendido este martes la limpieza de su trayectoria política y ha asegurado que no tiene conocimiento oficial ni ha sido notificado ni por las Corts ni por el juzgado sobre la investigación judicial.

El también exsíndic del PP en las Corts asegura que no puede hacer ninguna valoración pero que siempre ha actuado correctamente en las funciones que ha desempeñado de las que se siente muy satisfecho. "Siempre he actuado correctamente en toda mi vida política", ha dicho esta mañana en las Corts a los medios. "No puedo hacer ninguna valoración, no tengo conocimiento de nada de lo que estoy viendo en los medios de comunicación, estoy orgulloso de mi actuación y así se demostrará", ha añadido.

"Creo en la corrección de mis actos en estos años, he dedicado mi vida al servicio público, de forma muy orgullosa y que se ponga en cuestión mi dedicación me duele mucho", ha señalado. "En cuanto tenga acceso a lo que se me imputa haré una valoración, pero ahora no puedo hacer valoraciones; es curioso que me pidan la dimisión sin tener en cuenta la presunción de inocencia aquellos que defienden a otros cargos, me parece incoherente", ha dicho.

Las Corts ya ha recibido la petición del juzgado 13 de València de conocer su condición de aforado, aunque Bellver ha dicho esta mañana que él no la ha recibido.