No estaba en el punto del día y, sin embargo, fue uno de los asuntos más destacados del pleno. La Diputación de Valencia ha activado la maquinaria para hacer frente a la crisis de la inflación igual que han hecho instituciones de ámbitos superiores como la Generalitat o el Gobierno de España. Lo hará, anunció el presidente de la corporación, Toni Gaspar, con una ayuda extraordinaria que quiere alcanzar los 20 millones de euros para que los municipios de la provincia puedan sortear la subida de precios.

Según desgranó Gaspar mientras se cerraba el debate sobre el Plan de Inversiones 2022-23 (aprobado ayer con 144 millones para dos ejercicios), el equipo de gobierno de la institución se encuentra diseñando un Fondo de Cooperación Municipal extraordinario que se pueda aprobar en el próximo pleno y con el que se pueda dotar de liquidez a los consistorios.

El mecanismo, explicaron fuentes de la entidad provincial, sería utilizar los remanentes de años anteriores (dinero que no se utilizó de otros ejercicios) y la vía más sencilla es la del fondo de cooperación que permitiría hacer los ingresos antes de finalizar el primer semestre. Uno de los problemas que arrastran los ayuntamientos es el encarecimiento de materias primas y suministros así como encontrarse con convocatorias de obras públicas desiertas ante los vaivenes en los precios.

Ante esto, la diputación planteará una aportación extra de 20 millones que, según expresó el diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, se expondrá en el próximo pleno una propuesta que contempla “una aportación extra de 20 millones de euros para que los municipios, en especial los más pequeños, puedan minimizar los efectos de esa subida generalizada de los precios”.

No fue, no obstante, el único asunto de una sesión plenaria mayoritariamente sin mascarillas y en la que no fueron pocos los choques dialécticos entre los presentes. Aparecieron temas clásicos como la variante de Pedralba con acusaciones de "chantaje" de Ciudadanos a Compromís, debates sobre si el Frente Polisario saharaui era terrorista y si entonces también lo eran los españoles que atacaron a los franceses en la invasión de 1812 o calificaciones de "catalanismo golpista" de la extrema derecha ante las subvenciones a una asociación de música en valenciano.

Más allá de ello, destacó también las posturas diferenciadas de Compromís y PSPV respecto al Puerto de Valencia y turismo. Especialmente claro fue en el caso de la infraestructura marítima en el que los socialistas votaron junto al PP en una moción de los 'populares' que el PSPV transaccionó. “Trasladar a la Autoridad Portuaria el apoyo a la ampliación del puerto como elemento estratégico y económico, siempre que esta infraestructura sea respetuosa con el entorno que lo rodea, garantizando el cumplimiento de la legalidad ambiental”, fue la sentencia definitiva a la que la coalición valencianista votó en contra.

La disparidad de criterios también sobre la creación de una Comisión Informativa Permanente de Turismo (donde directamente el responsable de Turismo, Jordi Mayor, aireó sus discrepancias con Compromís) hizo que el portavoz del principal partido de la oposición, Vicente Mompó, señalara que el ejecutivo provincial se había "roto" hasta en tres ocasiones en el pleno (la tercera fue por el Sáhara) lo que, en su opinión, "demuestra que son incapaces de consensuar asuntos de gran importancia para los valencianos".