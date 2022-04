La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) "una mayor protección para sus trabajadores", especialmente para los examinadores. El sindicato considera que el uso de la mascarilla debería ser "obligatorio en las cientos de pruebas que se realizan cada día en la Comunitat Valenciana en los vehículos de autoescuela"

En este sentido, el CSIF explica en un comunicado que, al contrario de lo que ocurre con medios de transporte aéreo, ferrocarril o autobuses, "en el interior de coches de autoescuela no se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla, a pesar de que no existe una distancia de separación de 1,5 metros entre los usuarios". A esta situación, añaden, se suma el tiempo de estancia “que no es inferior a 15 minutos por alumno, con el que existe un contacto estrecho” y “que los vehículos pueden no tener una ventilación adecuada”.

Así, el sindicato señala que esta circunstancia conlleva "un peligro de contagio para el colectivo de examinadores, compuesto por más de 75 profesionales en las sedes de Alicante, Castelló y València, en las que cada uno de ellos realiza alrededor de una docena de exámenes diarios en espacios cerrados". Ante esta situación, el CSIF reclama que “del mismo modo que la DGT insta a los examinadores a la necesidad del uso de la mascarilla, se le exija igualmente tanto al alumnado como al profesorado de autoescuela mientras se lleva a cabo la prueba en el interior del vehículo".

Para el sindicato, esto se traduciría "en mayor seguridad tanto para el examinador como para los usuarios del servicio de examen”. Con todo, el CSIF, además, lamenta que “mientras que la DGT sí que ha estimado como esencial el servicio público de exámenes, hasta el punto de imponer jornadas mínimas en huelga, desatiende su obligación de proteger a sus trabajadores con las máximas medidas de prevención”.