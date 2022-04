La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha advertido que es una "comparación odiosa" equiparar el caso Azud con el de su exmarido, por abusos a una menor tutelada y por el que un juez pidió su imputación por encubrimiento. Además, ha urgido a Jorge Bellver (PP), uno de los implicados en el sumario de Azud, a dar explicaciones si es inocente porque "es muy fácil".

"¿Le regalaron los relojes? ¿Le regalaron el maletín de mil euros? ¿Lo aceptó? ¿Por qué y para qué se lo ofrecieron?", ha declarado sobre los regalos que habría aceptado Bellver según el sumario del caso, del que se ha levantado el secreto de sumario esta semana. Azud afecta a cargos 'populares' y socialistas por el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos durante la etapa de Rita Barberá.

Oltra (Compromís), tras una reunión este jueves con Cruz Roja, ha asegurado a los periodistas que no sabe cómo calificar este caso "sin ser ofensiva", aunque ha reiterado que es un ejemplo de que "desgraciadamente, los valencianos saben mucho de la corrupción del PP" y por eso en las elecciones de 2015 la "desalojaron" de las instituciones.

Y es que Azud, a su juicio, representa el modus operandi que tenían los 'populares' cuando gobernaban, "ese poder absoluto que confundió los intereses de los valencianos con los de su partido con los propios".

Por tanto, preguntada por si es equiparable al caso de su exmarido, Oltra ha vuelto a defender que ya ha explicado "todo lo que tenía que explicar" en sus comparecencias en las Corts: "Esto es un montaje de la extrema derecha donde no hay absolutamente nada de verdad, donde todos los indicios niegan esa teoría conspiratoria".

EL PP NO DENUNCIA PORQUE "SABE QUE NO HAY NADA"

También ha recalcado que el PP ha tenido acceso "todas las veces que ha querido a toda la documentación" relacionada con el caso y "ha podido hablar con las personas que intervinieron en ese expediente". Es más, ha afirmado que si los 'populares' no han presentado denuncia es porque "saben que no hay nada", mientras "la extrema derecha, que por cierto no ha ido a ver los papeles, sí ha denunciado".

Por contra, para Oltra está "muy claro" que Bellver tiene que dar las explicaciones oportunas y que no caben las comparaciones entre ambos: "Es una comparación odiosa comparar un montaje de la extrema derecha con un caso que lleva meses y meses investigándose por la Fiscalía y por las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Ha insistido en que este diputado autonómico del PP, que fue concejal de Urbanismo con Barberá, lo tiene "muy fácil" y que lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones como ella hizo "todas las veces" necesarias. Así, tras señalar que "un reloj de 3.000 euros no lo tiene nadie", ha zanjado: "Uno, antes de pedir dimisiones, tiene que pedir explicaciones, es lo que yo he hecho toda la vida".

Por otro lado, preguntada por un balance de las políticas del Botànic que integran PSPV, Compromís y UP, la vicepresidenta ha asegurado que continúa "ilusionada y contenta" al frente de las políticas sociales y ha destacado el avance desde 2015 en ámbitos como la renta valenciana de inclusión.

"Seguimos en ese trabajo de construir el sistema público valenciano de servicios sociales", ha reiterado, además de destacar que la Comunitat lidere la bajada del paro y la creación del empleo y que es una región "referente en las políticas avanzadas en España".