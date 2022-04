La C. Valenciana devuelve 240.000 dosis de vacunas covid sin usar

La Comunitat Valenciana ha devuelto al Ministerio de Sanidad 239.400 dosis de vacuna covid sin utilizar: 93.500 dosis de la monodosis de Janssen (que se utilizó en su día para personas mayores de 40 años y para agilizar la vacunación en ámbitos como instituciones penitenciarias) y otras 145.900 dosis de la vacuna del laboratorio Astrazeneca.

Así consta en la respuesta por escrito dada por el Gobierno a varias preguntas de los grupos parlamentarios del PP y de Vox en el Congreso de los Diputados. Según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad se trata de dosis devueltas hasta el pasado 31 de marzo porque "no estaba previsto utilizarlas" debido a que, tras el cambio de estrategia de vacunación, "ya no eran necesarias" y no porque estuvieran caducadas.

Y es que, tras inocular las primeras dosis de Janssen y algunas de las segundas de Astrazeneca, estas dos vacunas fueron relegadas en la campaña de vacunación en favor de Pfizer y Moderna, que habían mostrado una mayor efectividad a largo plazo. Fuentes de Sanidad han confirmado a este diario que no se han devuelto hasta el momento ningún vial de Pfizer o de Moderna, los que se han venido utilizando principalmente para poner las dosis de refuerzo en todos los grupos de edad.

¿Destrucción o envío a países terceros?

En la respuesta que aporta el gobierno no se especifica, sin embargo, el destino de las dosis devueltas por el conjunto de comunidades, más de 1.990.000 dosis de los cuatro laboratorios autorizados. De hecho, en el escrito remitido a los parlamentarios de Vox se asegura que cualquier vacuna caducada "debe ser destruida" como con cualquier otro fármaco pero que en la donación de vacunas se usaban dosis "entregadas directamente desde las plantas de fabricación" y que desde Covax (el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19) no se realizaban "donaciones de vacunas próximas a su caducidad".

Frente a esta respuesta, desde la conselleria han explicado, sin embargo, que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) es la que se ha encargado de todas las gestiones tanto del suministro "como para la retirada de las dosis para su envío a terceros".