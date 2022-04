El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha trasladado a la Conselleria de Sanidad la petición suscrita por cientos de profesionales para mostrar su desacuerdo con el reparto de nuevas plazas anunciadas y reclamar una distribución "más eficiente" , según han informado fuentes del sindicato. Según anunció la consellera Ana Barceló, desde este domingo 1 de mayo la sanidad pública valenciana "crecerá" con la creación de 5.040 nuevas plazas estructurales, mientras que en una segunda fase, ya en septiembre, serán otras casi mil plazas las que se creen en la plantilla estructural de la Conselleria de Sanidad.

CCOO solicita a la Sanidad la revisión y rectificación de la distribución y reparto de las plazas de nueva creación. También, que se mantengan los refuerzos covid y que se continúe avanzando en el incremento de las plantillas estructurales en los próximos ejercicios presupuestarios para dotar a la sanidad pública valenciana de los "profesionales necesarios".

Así, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, insiste en que no son suficientes porque para alcanzar la media del Sistema Nacional de Salud en número de profesionales por habitante, el incremento de plantilla debería ser de unas 15.000 plazas, más del doble de las plazas anunciadas.

En ese sentido, CCOO considera "un hito histórico" el anuncio de la creación de alrededor de 6.000 plazas estructurales, de las que 5.000 formarán parte de una primera fase, y "un buen inicio" para recuperar todas las plazas estructurales perdidas como consecuencia de "las políticas de recortes, austeridad y privatización de la sanidad", pero señala que hay que "seguir avanzando para combatir el debilitamiento y deterioro del sistema sanitario".

Además, no comparte la distribución por departamentos de las plazas creadas y cree que "no se han considerado de manera suficiente algunas categorías que son estratégicas para la organización sanitaria, como ha evidenciado la pandemia". Por ejemplo, la creación de plazas de personal facultativo de urgencias hospitalarias es "inferior" a los contratos que ha habido con motivo de la covid y que fue "un refuerzo que no alcanzó nunca a suplir el déficit sistémico que arrastran estos servicios y cuyo origen es muy anterior a la actual crisis sanitaria".

Asimismo, critica "la escasa o nula creación" de plazas de Técnico Superior en Imagen Diagnóstica y de Facultativo Especialista en Radiología, teniendo en cuenta "las elevadas cargas" de trabajo que soportan y "las evidentes necesidades de personal generadas tras la reversión de las resonancias magnéticas". De hecho, señala que esta falta de personal es la que mantiene la externalización de parte de este servicio.

También deberían incrementarse las plazas de personal de la función administrativa en las categorías más deficitarias, como administrativo de la función administrativa, gestión de la función administrativa y técnico de la función administrativa. Sin embargo, la conselleria sigue apostando por un refuerzo de la categoría de auxiliar administrativo, siendo "consciente que las tareas que asumirán son en realidad las de administrativo", lo que supone "un aprovechamiento de los profesionales por parte de Sanidad", recrimina el sindicato

En ese sentido, insiste en que la creación de plazas debe ser "más acorde" con las necesidades reales de los centros sanitarios, teniendo en cuenta las propuestas de plantilla planteadas por los distintos departamentos de salud, que son los que conocen qué servicios y qué categorías tienen carencias.

CC OO advierte en esta línea de que cuando el 30 de abril cesen todos los contratos covid "la falta de refuerzo estructural de plantilla expondrá de nuevo al personal a excesivas cargas de trabajo al tener que cubrir, además de la actividad ordinaria, la demanda asistencial generada por la pandemia, las listas de espera y también, las pruebas por resonancias magnéticas revertidas recientemente, entre otras".