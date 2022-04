Oltra evita criticar a Mata por su defensa del corruptor de Azud

El caso Azud protagonizó la rueda de prensa semanal de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra. En ella, no obstante, Oltra esquivó tanto pedir responsabilidades al diputado del PP, Jorge Bellver, investigado en la causa, como criticar al síndic del PSPV, Manolo Mata, quien ejerce a su vez de abogado del considerado corruptor, el empresario Febrer.

La vicepresidenta se puso de perfil en ambas cuestiones y defendió que la causa de la que se están conociendo detalles por el levantamiento del secreto de sumario no se ha tratado en el pleno semanal del Consell.

En este sentido, sobre Mata pidió "separar la protección pública del ejercicio privado", en el que el síndic socialista ejerce como abogado, y aseguró que su actuación como letrado forma parte del "legítimo derecho a la defensa recogido en la Constitución".

Así, defendió que no se trata de que sea ético o estético "sino que es una cuestión de Derecho y el Derecho no se mide en estos parámetros". Ni siquiera se sumó a las palabras de otra sindica botanica, la de Unides Podem, Pilar Lima, que calificó la situación de su homólogo del PSPV como "rara". "No sé exactamente dónde se acota esa terminología pero llevo muchos años y para que algo lo considere raro debe ser raro raro", esquivó Oltra.

También separó cualquier similitud entre su caso y el que afecta a Bellver pese a que ambos se encuentren con peticiones del juzgado a las Corts para saber su situación y pedir su imputación al TSJ. "No se pueden equiparar", insistió. Asimismo, pidió a Bellver "primero explicaciones" que dijo, "no las ha habido" y volvió a esquivar cualquier petición de dimisión como ya hiciera Compromís el miércoles.