Una de las cosas que más hemos echado de menos durante la pandemia los aficionados han sido los encuentros de aficionados a la Meteorología y la Climatología. Muy especialmente lamentamos no haber podido organizar los encuentros de Beniarrés, que ya tienen solera y tradición y, de hecho, vamos a hacer el octavo, y sería el décimo si no fuera por los dos años de interrupción de la pandemia. Como creemos que la estructura funciona no la cambiamos. Desde las 9 de la mañana del sábado 14 de mayo inauguramos el encuentro con la exposición de las fotografías finalistas del concurso de este año, cuyo plazo de entrega termina, por cierto, el lunes 2 de mayo. A las 10 tendrá lugar la primera ponencia, impartida por el periodista especializado en meteorología Marc Redondo, que colabora en el programa televisivo matinal de la Sexta “Aruseros”, y lo hará precisamente hablándonos de la información meteorológica fuera de los programas informativos, que yo considero necesaria en su papel divulgativo. Tras un breve descanso, el geógrafo y geólogo alemán Philipp Schmidt-Thome, que trabaja en el “Geological Survey of Finland” y es profesor desde hace más de 10 años en el Máster de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante. Realmente estamos hablando de una primera figura en temas como estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático o en los deslizamientos de ladera y, además, de un gran divulgador y, por qué no decirlo, de un amigo. Su dominio del castellano es un lujo, además, para que lo entendamos cuando nos hable de cualquiera de los temas que he citado. Finalizaremos la mañana con un debate entre los ponentes y los representantes de las asociaciones sobre la más que singular primavera que estamos teniendo en el mediterráneo y sobre las ventajas e inconvenientes de estos temporales de lluvia prolongados. Después, haremos la habitual comida de hermandad, a la que hay que apuntarse par reservar plaza y, por la tarde, veremos zonas interesantes de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat especialmente afectadas por las lluvias de los últimos meses. La coorganización de Meteored, sobre todo de Juan José Villena, resulta fundamental. Por otro lado, el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Beniarrés son apoyos esenciales en la organización del evento. También son colaboradores necesarios numerosas empresas locales de Beniarrés, un municipio alicantino que, con solo 1.500 habitantes, se vuelca en este encuentro. Las asociaciones Avamet, Ametse y Cazatormentas, como siempre, dan respaldo y asistencia al evento y me consta que ya hay muchas ganas de encontrarnos en persona, más allá de la virtualidad de las redes.