El PP utiliza el retraso de la financiación para hacer oposición

El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado la nueva campaña de su partido que exige la inmediata reforma del sistema de financiación. La exigencia de una nueva financiación es un asunto transversal de la política valenciana que une a todos los partidos, salvo a la ultraderecha, en la reclamación de un nuevo modelo.

Es una cuestión que concita unidad política, pero para hacer efectiva la reforma es necesario acometer una reforma de la ley de financiación que cuente con una mayoría suficiente en el Congreso para lo que es necesario al menos el apoyo de los dos partidos mayoritarios. Pero ahora el PP usa el retraso en la llegada de un nuevo modelo para hacer oposición.

En el último encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la financiación no apareció entre los asuntos primordiales.

«La Comunitat Valenciana no puede permitir un día más el ninguneo del Gobierno de Sánchez y el silencio de Ximo Puig. estamos hartos de esperar, ya no aguantamos más plazos ni más excusas», señala Mazón. «Los intentos de algunos de desviar la atención, el ninguneo de Sánchez o la desnaturalización de la comisión mixta ya no cuelan más y nos están llevando a una situación de hartazgo. No podemos esperar más». El presidente del PP indica que la valenciana «es la autonomía de las listas de espera: en sanidad, en la Renta Valenciana de Inclusión, en vivienda, en políticas sociales. Y es la última en la lista de espera de la financiación. Todo el PP quiere revertir esta situación de inmediato», dice. «La máxima responsabilidad es de Sánchez y de Puig que maquilla el ninguneo».