Puig: "Me hubiera gustado otra decisión de Mata"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconocido que le hubiera gustado que Manolo Mata no hubiera dimitido en su cargo de portavoz parlamentario del PSPV en las Corts Valencianes, al tiempo que ha considerado que la decisión tomada por el ya exsíndic socialista ha sido “ajustada” y “acertada”.

El president ha admitido que era “evidente que había un conflicto de intereses que había que resolver” al ser Mata el abogado defensor de Jaime Febrer, principal acusado como empresario ‘corruptor’ del caso Azud, cuyo secreto de sumario ha sido abierto recientemente, al tiempo que ha querido “agradecerle a Manolo Mata todo lo que hemos recorrido juntos durante estos siete años”. Asimismo, el president ha asegurado que Mata seguirá en la dirección del partido “y continuaremos trabajando juntos”. “Ha ayudado mucho al engranaje y el funcionamiento de la propia coalición y ahora centra su trabajo donde piensa que debe”, ha valorado Puig.

Respecto a si ese conflicto de intereses se daría siendo vicesecretario del PSPV, Puig ha sostenido que no sería el caso. “No, porque formar parte de un partido no significa que no puedas tener una actuación en la vida privada, si no sería limitar la capacidad de actuación de cualquier persona. Por esa regla de tres sería muy difícil que ningún abogado pudiera militar en ningún partido”, ha añadido.

“Nosotros damos una importancia fundamental a lo que ha de ser la ética en la gestión de gobernanza política y, por tanto, creo que es una decisión ajustada”, ha señalado Puig. Preguntado directamente por si comparte la decisión de Mata, ha asegurado que sí, aunque no le haya gustado: “Comparto lo que ha decidido, otra cosa es lo que a mí me hubiera gustado. En cualquier caso, creo que es una decisión acertada, sobre todo porque hay que dar soluciones cuando se producen los problemas. Lo que no se puede hacer es enquistar los problemas. Creo que Manolo Mata da un ejemplo de que hay que distinguir cuando hay un conflicto de intereses y hay que tomar una decisión”.

Català: “Es curioso que deje de ser síndic para defender al cabecilla de Azud”

La secretaria general y síndica del PP en las Corts, María José Català, ha recalcado que le parece “curiosa” la situación que se había generado con Manolo Mata como síndic socialista y abogado defensor de Febrer, al tiempo que ha valorado que “las decisiones y las elecciones personales muestran siempre prioridades o preocupaciones”. “Yo creo que Manolo Mata sabrá bien por qué toma esta decisión. Es curioso que deje de ser síndic para defender al cabecilla de Azud”, ha apreciado poco después de decir que respetaba su decisión y desearle “toda la suerte del mundo”.

No obstante, interpelada sobre si su partido debiera tomar una decisión similar respecto a su diputado Jorge Bellver, que aparece como investigado en el mismo caso, Català ha insistido en que su situación “no tiene nada que ver” con la de Mata. “Es una situación atípica que solo se ha dado en el PSPV”, ha indicado antes de defender a Bellver: “ha dado la cara desde el primer momento, circunstancia que yo no he visto en otros partidos que se encuentran en este momento perjudicados por el sumario de Azud”.

Lima se pone de perfil pero reclama "saber la verdad"

Por su parte, la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, ha abogado en sus declaraciones por mantenerse de perfil ante la decisión de Mata: "Nosotras no nos vamos a meter nunca en asuntos internos de otros partidos o en decisiones personales de nadie".

Aún así, ha apuntado que "sobre la situación de Mata ya habíamos expresado en diversas ocasiones que nos resultaba una situación extraña estar implicado como abogado en el caso Azud y al tiempo ser portavoz. Él ha tomado sus decisiones y solo él puede explicar sus razones". "Lo importante para Unides Podem es que se esclarezca toda la verdad en el caso Azud y que se asuman las responsabilidades y las consecuencias", ha añadido Lima, que, asimismo, ha lamentado que "el caso azud representa, sin duda, los resquicios de un bipartidismo del pasado que tomaba las instituciones como su cortijo y que tenía la corrupción como modo de hacer política". "Nuestra lucha contra la corrupción seguirá siendo implacable. Queremos saber la verdad y que tanto PP como PSPV, y cualquier otro partido implicado, si lo hubiera, tomen medidas sobre sus miembros implicados en corrupción", ha reclamado la portavoz de Unides Podem.

Ciudadanos critica que la dimisión "llega tarde"

Mientras tanto, la síndica de Ciudadanos en las Corts, Ruth Merino, ha criticado que la dimisión de Mata “llega tarde”, aunque ha apuntado que “ha hecho lo correcto”. “Debería haber dejado su puesto como síndic del PSPV hace mucho tiempo”, ha valorado.

Para Merino, resultaba “incompatible” la labor de Mata “en un puesto tan importante como la portavocía de un grupo parlamentario, a la vez que era abogado defensor de uno de los acusados en la presunta trama de corrupción Azud". “A lo mejor es legalmente aceptable, pero incompatible moral y estéticamente”, ha indicado. “En lo personal y en lo profesional le deseo lo mejor. Me parece acertada la dimisión, pero insisto en que se tendría que haber producido antes”, ha subrayado.

Asimismo, Merino ha lamentado que “la corrupción sea un lastre que parece que acompaña a la Comunitat Valenciana desde hace demasiado tiempo y que salpica a PP y a PSPV y ahora también a Compromís”. “Exigimos la renuncia de todos aquellos cargos políticos que se vean acechados por la corrupción, venga del lado que venga, porque no pueden seguir siendo representantes de los valencianos ni desprestigiando el nombre de las instituciones como lo hacen”, ha añadido.