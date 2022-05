Un 43 % de valencianos no se ve preparado para la era digital

Los valencianos están en la media española en la percepción social de la innovación tecnológica, de forma que la revolución digital no causa ni más ni menos temor e inquietud que en el resto de las comunidades autónomas. De hecho, más de la mitad (56,7 %) de los trabajadores de la Comunitat Valenciana admite que se siente preparado para competir en un mercado de trabajo automatizado y con fuerte presencia de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Esa es la lectura positiva, porque la otra dice que un 43,3 % de la población valenciana considera que no está capacitada para la competencia laboral en plena era de la digitalización.

Así lo desvela la Encuesta sobre la Percepción Social de la Innovación que ha realizado la Fundación Cotec, integrada por empresas privadas y administraciones regionales y locales. Es el octavo porcentaje más bajo de toda España.

Según esta encuesta, los empleados gallegos serían los menos preparados para la transformación tecnológica de sus puestos de trabajo, solo por detrás de Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. En el lado opuesto estarían catalanes, murcianos y andaluces, donde más del 60 por ciento de los encuestados se ven capacitados para afrontar los cambios que se avecinan.

Los trabajadores valencianos están entre los más positivos, por otra parte, a la hora de valorar si su puesto de trabajo actual corre el riesgo de ser automatizado. El 52,3 %, exactamente, considera que su trabajo no podría ser realizado por un robot u ordenador en los próximos 15 años.

Según esta encuesta, las TICs ponen en riesgo ciertos empleos: los que no se adapten perderán el puesto. Y en esa situación se ven el 48 por ciento de los valencianos. No son, en este caso, los más temerosos de España. En Madrid, por ejemplo, casi el 55 por ciento ve peligrar su empleo por este motivo.

Mientras, la población activa de todas las comunidades autónomas, salvo La Rioja, se ve mayoritariamente preparada para competir en el mercado de trabajo de futuro. La Comunitat Valenciana es la quinta en esta particular lista, por detrás de Catalunya, Madrid, Murcia y Andalucía. Mientras, la Comunitat es una de las 13 autonomías que han empeorado su percepción sobre el fenómeno de la innovación en el último año, aunque en su caso esta apenas ha variado. De hecho, el 75,6 % de los valencianos considera la innovación como fenómeno positivo en 2021.

Un quebradero de cabeza

Las nuevas tecnologías no solo son clave para mantener el puesto de trabajo, sino que cada vez son más necesarias para relacionarse, por ejemplo, con la Administración. En la Comunitat Valenciana, el 63,7 por ciento de los encuestados considera que la administración electrónica no ofrece un servicio en línea adecuado. Pero no es un dato negativo si se compara con el resto de España. En ocho comunidades hay un porcentaje más alto de ciudadanos descontentos con la burocracia online.

La encuesta sitúa a los valencianos entre los que más perciben su tejido productivo como innovador, sólo por detrás de vascos, navarros y catalanes, y un poco por delante de aragoneses y murcianos. Es en el este peninsular donde los trabajadores, concretamente, tienen la percepción de que sus empresas son innovadoras. Sin embargo, las dos únicas comunidades que se perciben a sí mismas como líderes en innovación son el País Vasco y Madrid.