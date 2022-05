«¡Ah! ¿Pero que el metro va a ser gratis más domingos?» Fue la reacción de sorpresa de Rosario y Laura, madre e hija, que se disponían a coger el metro en la parada de Campanar y se llevaron una sorpresa, «muy grata, por cierto», cuando descubrieron que las vallas estaban abiertas y el billete era gratuito. «Creíamos que era solo por el Día de la Madre, pero me parece una idea genial que ayudará a concienciar sobre el transporte público», valoraba Rosario, de 66 años, que aunque advertía de que usaba el metro de forma «ocasional», reconocía que «es recomendable, sobre todo para evitar el tráfico». Una opinión que coincidía entre gran parte de los usuarios del metro.

El Día de la Madre y Día Internacional de los Trabajadores, era el primero de los domingos de los meses de mayo, junio y julio en los que el transporte en las redes de Metrovalencia, el Tram de Alacant y el Tram de Castelló será gratuito, tal y como informó la Generalitat. La afluencia durante el día en estos servicios fue notable, pero no todo el mundo sabía, al llegar, de la gratuidad del servicio. De hecho, hubo quien se dirigió directamente a sacarse el billete. Fue el caso de José Miguel, de 64 años: «Me he dado cuenta al entrar e incluso he ido a pasar el ticket», comentaba en el andén de la estación de Ángel Guimerá. Poco después la megafonía, tras un aviso de que era obligado utilizar la mascarilla, informaba de la gratuidad del servicio. «La gente que se va a beneficiar sobre todo es la que ya usa el metro. Creo que se debería dar a conocer más esta iniciativa», comentaba José Miguel, que reclamaba otros incentivos para el uso del transporte público como «descuentos que den la percepción de que se recibe un beneficio por usarlo».

Entre los miles de personas que usaban el metro -la mayoría con la mirada fija en sus teléfonos móviles (este periodista tan solo vio a una mujer con un libro y a un hombre haciendo un sudoku) o con cascos en sus orejas para escuchar música- destacaban algunos ramos de flores. Y es que el Día de la Madre resultaba una jornada idónea para visitar a los familiares y usar el transporte público para ello. Así lo hizo Eva, de 31 años, que aseguraba que ella sí que sabía de la gratuidad del servicio este domingo «porque leo el periódico todas las mañanas y también las redes sociales del ayuntamiento». «Suelo usar el metro para desplazarme por el centro o quedar con mis amigas. Creo que con ideas así la gente puede habituarse a usarlo más, pero sí que añadiría más opciones por las noches», valoraba.

Precisamente, a las frecuencias nocturnas también se refería Raquel, una mujer de 52 años que se desplazaba hacia la Ciutat de les Arts i les Ciències con sus hijos Óscar (26) y Pablo (20) para celebrar el Día de la Madre. «Yo trabajo por la noche y es muy complicado poder usarlo de noche», lamentaba, si bien apuntaba que «sí que sabía que hoy era gratis gracias a las redes sociales del ayuntamiento» y consideraba que «es una idea muy buena, porque ya nos cansa bastante el coche entre semana para ir a trabajar».

Y entre los más mayores, que también los hay que usan el metro, la opinión era idéntica, tal y como manifestaba Pepa, de 80 años, que se escudaba en su carro de la compra -que hoy usaba «tan solo para apoyarme»-: «Esto está muy bien, sobre todo para que la gente joven se acostumbre y tenga más facilidades para desplazarse», apostillaba.