"Los becarios han acabado siendo mano de obra barata para cubrir puestos"

«A mi nadie me paga por enseñarte». Trae el ordenador de casa. Cobra 200 euros por sustituir a una trabajadora. Y date con un canto en los dientes. Porque algunas amigas, también becarias en tu situación, han hecho las prácticas sin cobrar. Trabajar gratis. Cero euros. Y ni siquiera eso. Paga gasolina, alquiler, luz. Paga por ir a trabajar.

Es la realidad del ‘becariado’, la generación de jóvenes que ya no concibe entrar al mercado laboral sin esa especie de ‘mili’ que son las prácticas. La semana pasada la ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunció que trabaja con sindicatos y patronal en la elaboración de un «estatuto del becario» que recoja los derechos del colectivo. Algunas entidades como el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) lo recogen entre las reivindicaciones de este uno de mayo bajo el lema «Açò qui m’ho paga».

Su vicepresidenta, Irene Peris, tiene 25 años y también fue becaria. «No me quejo de mis prácticas porque me pagaron un poco (200 euros), que me daba para el transporte y comida. Pero yo estaba cubriendo directamente la baja de una chica. Y aún así tengo amigas que no cobraron nada en su beca», cuenta.

Para el CVJ hace falta un estatuto del becario porque «las prácticas que nos encontramos cuando estamos estudiando tienen un montón de irregularidades; acabamos supliendo puestos de trabajo de gente contratada, la remuneración es baja cuando la hay... Un montón de características que nos hacen decir 'esto hay que regularlo, tiene que pasar por alguna normativa para que no sea jauja cada vez que alguien hace prácticas".

Según datos del Observatorio de Emancipación, los jóvenes valencianos cobran, de media, 835 euros al mes.

Entre las exigencias del Consell "estaría bien algo de remuneración económica que, como mínimo, compense los gastos. Luego que te paguen dietas para el transporte, que te proporcionen el material que tienes que usar o hagan una especie de bono", cuenta Peris.

Pero la realidad está a años luz de llegar a esto. Para empezar, algunas universidades públicas como la UV, ofertan con las empresas becas sin remuneración para los estudiantes. "Nos parece fatal que se haga esto. Todas las universidades deberían exigir que las prácticas fueran remuneradas", sentencia Peris.

Hacer currículum

Entre muchos jóvenes las prácticas son la única puerta de acceso al mercado laboral. Tanto que el camino del becario se repite dos y tres veces. "Es algo que se ha normalizado totalmente. La sociedad entiende que por el mero hecho de ser joven te toca hacer prácticas gratis. Parece que tienes que aprender el oficio sin cobrar un duro porque es lo que hace todo el mundo", añade Peris.

De hecho, muchos jóvenes acaban cursando másters después de la carrera solo por volver a tener acceso a prácticas. "Como licenciado si ya has hecho prácticas gratis, por qué no vas a hacerlas más veces. Siempre bajo el pretexto de 'formarte', 'coger experiencia porque cuanta más tenga más posibilidades de que me cojan' y otras fórmulas que en realidad perpetúan la precariedad", cuenta.

«Los datos del mercado laboral para los jóvenes son horribles. El 91 % de los contratos que se firman son temporales» Irene Peris - Vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut

"Al final muchas prácticas son explotación laboral disfrazada, porque te hacen sustituir a trabajadores, o cubrir temporadas altas". Todo esto, continúa Peris, sin opciones ni lugares para que el becario o la becaria pueda denunciar su situación. "Al final lo que hace la empresa es rellenar un papelito diciendo que lo has hecho todo muy bien y ya está", sentencia.

La teoría es que la empresa debe tener a una persona o los medios que te ayuden a formarte. "O no. La realidad es que no. Muchas te utilizan para cubrir puestos. Los becarios acaban siendo mano de obra barata", dice Peris. En esta línea añade que "muchas personas llegan a la beca, trabajan, se van y no han aprendido nada".

Jóvenes pobres e inestables

El Consell Valencià de la Joventut publica informes semestrales en su "Observatorio de Emancipación". En ellos, se puede ver que "todos los datos que te puedas imaginas son malísimos, los del primer semestre de 2021 son horribles". En especial, Peris destaca el de la temporalidad laboral; "el 91 % de los contratos que firman las personas jóvenes en la C. Valenciana son temporales. Y eso deja entrever que nuestras vidas son inestables, porque no sabemos si vamos a seguir trabajando dentro de seis meses. No somos capaces de planificar nada así", lamenta.

La tasa de paro juvenil "no baja". "En enero parecía que se frenaba pero no para de subir". Y el trabajo que espera a muchos jóvenes al salir al mundo suele ser precario, temporal, y sobre todo de pocas horas. "En vez de jornada completa es media jornada, en un horario que viene mal y en algo que no quieres". Esto provoca que la gran mayoría cobren por debajo del sueldo mínimo. Según datos del Observatorio de Emancipación, los jóvenes valencianos cobran, de media, 835 euros al mes. Esto se debe a que la mayoría trabaja menos horas de las que les gustaría.

Siguiendo por esa línea, Peris cuenta que "los sueldos no dan para vivir". "El Banco Central Europeo estima que una persona no debería gastar más del 30 % de sus ingresos para la vivienda, pero un joven que quiera vivir solo ahora mismo destina más del 70 % de su sueldo. Y al final lo que pasa es que acabas compartiendo piso para llegar a fin de mes", cuenta.

A esta situación cabe sumar la poca conciliación de los jóvenes que sí trabajan a jornada completa. "Parece que conciliación solo es decir 'me tengo que ir a cuidar de mi hijo'. Pero también es 'quiero ver a mis amigos y hacer algo con ellos', y a eso también tenemos derecho en lugar de trabajar todo el día sin que el salario de para vivir", reivindica Peris.

El horizonte está negro, "y eso se ve en las cuentas de Instagram de muchos jóvenes bromeando sobre su ansiedad. Pero entre broma y broma se ve la realidad de la gente joven que no sabe qué va a ser de su vida", dice Peris. Pese a todo, anima a los jóvenes a participar, reivindicar sus derechos, y sindicarse. "Hacemos muchas campañas, pero siempre puede haber más movilización", cuenta.