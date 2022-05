Enric Morera: "Necesitamos un revulsivo para un Botànic III, un nuevo proyecto y una renovación de ideas"

Sobre la mesa, la última edición de la poesía de Joan Fuster, entre pilas de carpetas. Dice algo. Como los cuadros de Joan Genovés y Antoni Miró que presiden el despacho, cubierto de madera cálida. El calendario ha querido que la celebración del Día de las Corts coincida con la efeméride de las últimas elecciones autonómicas, hace tres años. A un año de volver a las urnas, tras una legislatura convulsa y con la novedad de la ultraderecha, el presidente de las Corts, Enric Morera, urge a renovar el proyecto del Botànic con nuevas ideas para poder llegar a un tercer mandato y habla de la situación de Mónica Oltra, de Compromís y de los principales asuntos en la agenda valenciana.

Desde su posición institucional y después de tres años de la segunda legislatura, ¿cómo ve al Botànic, ha perdido frescura?

Lo veo tenso. Ha tenido que afrontar retos dificilísimos, como la pandemia y ahora la guerra y la subida de precios, pero somos la autonomía con más ayudas a sectores perjudicados. Se tiene que explicar bien lo que se ha hecho. El Botànic III necesita un proyecto político, unas ideas fuerza, un nuevo contrato social.

Con todo lo que ha pasado, ¿entiende que no haya habido una renovación de miembros del Consell?

Si hacen las cosas bien, por qué cambiar. Pero lo que me interesa son las políticas, no tanto las personas que las ejecutan. Y estas van en la línea pactada en el Botànic II. Siempre se pueden cambiar consellers, pero eso lo deciden los partidos integrantes.

¿Ve más desgaste en este Botànic II?

Es evidente, se ha perdido frescura porque las condiciones también son excepcionales y se debería recuperar qué proyecto político queremos. Hace falta una renovación de ideas y de formas de actuación.

¿Formas de actuación? ¿A qué se refiere?

A que siempre es mejor el trabajo en equipo que las decisiones unilaterales. Y que algunas cuestiones se tienen que hablar antes para evitar una sensación de desorientación o de división que no nos beneficia.

¿Una de las más desgastadas sería la vicepresidenta Oltra por el caso judicial?

Es evidente que tiene una situación judicial, pero ha dado cumplida explicación en las Corts y es injusta la persecución que sufre. Hay una sobreexposición, pero ha dado explicaciones suficientes. Hay que dar tiempo a la Justicia, pero las explicaciones han sido clarísimas.

El juez ha pedido la imputación de Oltra al TSJ. ¿Debería dar un paso atrás en coherencia con lo que ha sido el discurso de Compromís en el pasado?

Eso sería darle la razón a Francisco Camps, que está detrás de toda esta persecución exagerada. Todas las actuaciones judiciales del PP contra cargos del Botànic han acabado en nada. No hay ningún caso de corrupción. No somos como ellos. Y en el caso de Oltra, conociendo lo que hay, acabará también en nada.

¿Contempla el escenario de una campaña electoral con la candidata Oltra imputada?

Hay que dar tiempo a que la Justicia haga su camino. Pero desde el punto de vista político e institucional creo que la cuestión está resuelta.

Pero si en un año no se resuelve, ¿Compromís apoyaría que fuera la candidata estando imputada?

Desde mi punto de vista, sí. Sería una injusticia manifiesta que no lo fuera. Lo otro sería darle la razón a Camps.

Repetiría entonces los pasos de Francisco Camps.

Los casos de Camps son por corrupción y aún le queda uno gravísimo. Ha habido sentencias de financiación ilegal de un partido. Son situaciones que nada tienen que ver. El modelo es hoy otro muy distinto.

¿En su opinión, la actuación de la conselleria con la menor tutelada que sufrió abusos por el entonces marido de Oltra fue correcta?

Eso lo determinará la Justicia. Pero ahora hay protocolos por los que se avisa a la Fiscalía. Pero no hay corrupción. Hablamos de si la apertura de un expediente en la conselleria sobre el caso de la menor tiene algún tipo de implicación, pero por las explicaciones que se han dado, el tema se cerrará.

¿Sería conveniente para Compromís tener un plan B, tal vez con Joan Baldoví?

La fuerza de Compromís es el conjunto. Pero cuestionar el buen hacer de Oltra sería dar la razón a una trama que está actuando por intereses muy perversos.

¿No hay problema de liderazgo en la coalición?

No, porque se han dado todas las explicaciones. Hay sectores mediáticos reducidos muy excitados, pero la Justicia tiene que hacer su camino.

¿Le preocupa ahora el sumario de Azud, que se generalice la mancha de la corrupción, la financiación de la izquierda e incluso del Bloc en algún municipio?

La corrupción es pasado. Yo lo he vivido cuando nos oponíamos a los PAI en los ámbitos urbanísticos, pero eso ya no pasa con el Botànic. Hay garantía y seguridad jurídica y es lo que piden los empresarios. La garantía de hacer bien las cosas es Compromís, nosotros no hemos participado de ese mundo.

¿El PSPV sí, es lo que quiere remarcar?

Hablo de lo que conozco. Y tengo mucha relación con el mundo empresarial que legítimamente busca conseguir lo que sea de la Administración, pero lo que digo es que ya no se hace urbanismo a la medida de ningún corruptor. Y eso uno de los valores del Botànic.

Habla del mundo empresarial y en proyectos como la tasa turística, la ampliación del puerto de València, el decreto de las renovables hay una división clara entre los socios, ¿No son demasiado frecuentes las desavenencias?

Esas cuestiones deben hablarse en el ámbito interno, hay una ciudadanía expectante que espera que les solucionemos los problemas.

Que no quiere batallas...

No podemos dar imagen de desgobierno, aunque nos tenemos que acostumbrar a gobiernos de coalición, con diferentes visiones políticas, porque la pluralidad es sana. La tasa turística desde mi punto de vista beneficia al turismo.

La patronal está muy en contra.

Pero es voluntaria para los ayuntamientos. Conozco a Hosbec y tal vez ha faltado una mejor explicación para la patronal, que viene de sufrir circunstancias muy difíciles. En otras ciudades la tasa turística está funcionando muy bien.

¿Comprende al secretario autonómico de Turismo, que dice que dimitirá si se aplica?

Comprendo a todo el mundo, pero también se tiene que comprender que esto es un gobierno de coalición y lo que se pacta es lo que después se lleva a cabo. Todos somos corresponsables de las actuaciones que se acuerdan.

¿Se ha radicalizado Compromís? ¿Es un partido que puede atemorizar hoy al mundo empresarial?

En absoluto. Hay decisiones importantes que aseguran un modelo productivo de calidad en las que Compromís ha contribuido mucho, como la instalación de Volkswagen en Sagunt, se ha hecho un gran trabajo desde Agricultura en la exigencia del tratamiento en frío para los cítricos, se ha solucionado el trasvase Júcar-Vinalopó. Estamos dando soluciones y la prueba es que los indicadores económicos mejoran mucho los del conjunto de España. Aquí hemos visto en el pasado que lo podía ser una inversión ha acabado en penalización y muchas hipotecas como la ZAL.

Menciona la ZAL. ¿Usted está en contra de la ampliación del puerto de València?

Estoy a favor de que las cosas se hagan bien. No creo en crecimientos cuantitativos, sino cualitativos. No se ha estudiado bien la potencialidad del puerto de Sagunt, y más con la instalación de empresas grandes allí.

¿Se está a tiempo, porque hay una empresa que lleva años esperando la ampliación?

Una empresa china no puede decidir la ampliación del puerto sin tener en cuenta a la ciudad de València. Hay una resolución unánime del Ayuntamiento de València que reclama un estudio de impacto ambiental.

¿El frente de izquierdas andaluz se podría trasladar a la Comunitat Valenciana?

Lo que se hace en Andalucía es lo que Compromís hizo hace 15 años. Somos precursores en la cooperación para movilizar el voto. Pero tendremos que dar un paso para movilizar aún más con una fórmula que sea útil para garantizar el Botànic III.

¿Qué fórmula esa esa?

Una que nos sirva a todos. Hay que innovar en soluciones políticas que faciliten los objetivos.

¿Sería renunciable la marca Compromís?

Somos instrumentos para servir a los general. Si tenemos claro el objetivo, el valencianismo, el progresismo, el ecologismo, la mejora de las condiciones sociales y económicas de nuestro país, la fórmula política tiene que garantizar estos. Sobre lo demás, tenemos que continuar innovando en política.

Pero no siempre la suma aritmética funciona.

El regate corto no funciona. En política dos y dos no siempre suman cuatro, pero sí que necesitamos un revulsivo político y electoral. Hay que pensar cuál es, pero veo a un Compromís fuerte y con ganas.

¿Y ese revulsivo puede ser fuerza dominante en la izquierda?

Tenemos la obligación de movilizar a todo el espacio electoral de renovación e ilusión y ese espacio tiene 700.000 electores en la Comunitat Valenciana. Tenemos que removilizar y reilusionar a esa gente que está un poco desactivada porque las expectativas del Botànic II eran más elevadas de lo que después ha sido.

¿Por qué? ¿Qué ha fallado?

La pandemia y la subida de precios han condicionado mucho y jugamos además con una mano atada porque no tenemos la financiación justa ni las inversiones justas. Pero nos falta la ilusión de un proyecto político. Necesitamos la soberanía energética y una revolución verde para crear empleo a través de la energía.

Precisamente, en su partido hay gente que cuestiona la agilización de la energía verde.

Es que tenemos que hacer bien las cosas, no a cualquier precio. El decreto de renovables va en esa dirección y hay un proyecto de país. Tenemos que facilitar las comunidades energéticas locales, el autoconsumo y que los parques solares no sean una merma para el territorio.

Con la financiación, el Gobierno ha incumplido todos los compromisos con su coalición. ¿Se han sentido engañados?

Eso es una evidencia. Se ha presentado un esqueleto de propuesta, pero no se ha querido dar el paso de cumplir la Constitución. Y si no tenemos respuesta dentro de la Constitución, si no se clarifican nuestras competencias con una reforma del título VIII, si no se recupera el derecho civil y se garantiza el derecho de igualdad, me pregunto si no estamos dando pasos en favor de las fuerzas que quieren acabar con el modelo autonómico.

¿Se han diluido en Compromís las políticas más valencianistas? ¿El requisito lingüístico, ley de comarcas, ley electoral, menos competencias de las diputaciones, todo ha quedado en el tintero?

Hay muchas reivindicaciones que no dependen solo de nosotros. La ley electoral se ha llevado a las Corts. Tenemos que avanzar en la racionalización de las estructuras del Estado y creo que las diputaciones sobran, son costosas y en ocasiones clientelares. Me gustaría más avances en el requisito lingüístico, y deberíamos avanzar más en lengua y cultura en el espacio en el que cooperamos desde nuestra realidad lingüística con Cataluña y Baleares. El Estado debe entender que todas las lenguas cooficiales deberían serlo en todo el Estado.

¿Es su última legislatura de presidente de las Corts?

Tengo ganas y vocación de seguir y de aportar una experiencia al proyecto de Compromís, pero serán los mecanismos internos los que decidirán. Yo no puedo autoproponerme.

Se postuló a la lista del Ayuntamiento de València.

No, yo dije que mi candidato es Joan Ribó, que tiene un gran equipo. Yo tengo vocación y experiencia y se decidirá si me dan esa confianza en el ámbito que sea. Primero tenemos que decidir el sistema de primarias.