La dimisión de Manolo Mata como síndic del PSPV puede tener un efecto bumerán sobre el partido que más insistía en su dimisión. El PP intensificó las peticiones de marcha del parlamentario socialista hasta que el fin de semana anunció su renuncia. No obstante, más que una celebración por la pieza de caza mayor obtenida, sobre los 'populares' ahora se aumenta la presión sobre su diputado, Jorge Bellver, camino de la imputación por Azud, algo ante lo que el PPCV quiere marcar distancias.

"Comparar el tema de Manolo Mata con el de Jorge Bellver es absurdo porque no tiene nada que ver", expresó este lunes María José Catalá, síndica y secretaria general del PPCV, cortando cualquier vía de equiparación. En este sentido, destacó que no había visto a Mata hablar de Azud y su implicación en este como abogado mientras que Bellver "ha dado la cara desde el primer día" (explicaciones en las que, aseguró, confiaba "totalmente").

A las consideraciones de Catalá se unió el presidente provincial del PP, Vicente Mompó, quien defendió que la dimisión de "Mata no es ejemplo de nada". El también alcalde de Gavarda insistió en que la renuncia del síndic no era "por dar ejemplo" sino porque "quiere seguir con su trabajo personal antes que continuar defendiendo los intereses de los valencianos" y que la situación era ya "insostenible".

Las palabras de los dos dirigentes 'populares' fueron una forma de levantar un muro entre la dimisión de Mata y la situación de Bellver que aparece en el sumario por haber recibido regalos del empresario y presunto corruptor de Azud, Jaume Febrer, durante su etapa como concejal de Urbanismo. Que una no arrastre la otra. Que si se va Mata no es por estética ni regeneración democrática, expresión envejecida con el tiempo de la política exprés desde 2015.

Catalá asegura confiar en las explicaciones de Bellver, a quien se le abrirá expediente si le imputan

Sin embargo, los socialistas contraponen las respuestas dadas en ambos partidos. Lo hizo Ximo Puig ante los medios asegurando que mientras el Partido Socialista "ha actuado en esta cuestión, hay otros partidos que están directamente concernidos en ejercicio de la gestión pública que no han tomado ninguna decisión". No mencionó a Bellver, pero no hizo falta porque hay referencias para las que no es necesario entonar nombres propios.

"Sorprende bastante que este caso que está residenciado en un gobierno de mayoría absoluta del PP y que tiene a personas imputadas vinculadas directamente al PP se quiera vincular al ámbito del PSPV que hace tiempo que toma decisiones cuando se dan circunstancias de estas características", remarcó el jefe del Consell de nuevo pasando la pelota hacia el principal partido de la oposición tras la renuncia de Mata. El adiós del hasta aún síndic, no obstante, se circunscribirá, de momento, solo a las Corts porque en el ámbito orgánico "ser abogado es compatible con ser dirigente socialista".

De momento, en el PPCV remiten la situación de Bellver a los estatutos de la formación. Catalá aseguró que estos "son claros" y que en el momento en que esté investigado se le abrirá un "expediente informativo". "Ha entrado el suplicatorio en las Corts -para confirmar su condición de aforado- pero por el momento todavía no está en situación de investigado", remarcó la síndica de los 'populares'. "Si continua el procesamiento, el expediente continuará en su tramitación" y apuntó que "la suspensión de militancia" se da en "el momento de la sentencia sin posibilidad recurso".

Catalá también precisó que no existe comparación posible entre Bellver, del que defienden su inocencia, "honorabilidad" y continuidad en el escaño frente a la vicepresidenta Mónica Oltra que también se encuentra camino de la imputación y a la que el PPCV le lleva pidiendo la dimisión varias semanas. Así, aseguró que hay "distancia" entre "que hayan unos supuestos regalos a cambio de algo", que "está por demostrar, tanto que existan los regalos como que sean a cambio de algo", y "encubrir el abuso a una menor". "Yo veo muy claro donde está la distancia y quien no lo vea tiene un problema", expresó.