Nuevo cambio de apariencia del yonqui del dinero para las nuevas explicaciones que se saca de la manga, Marcos Benavent, tras cinco años de colaboración con la justicia. No quiso adelantar tras la vista qué contará en su declaración de mañana miércoles. «El miércoles diré cosas, pero no voy a adelantar acontecimientos», aseguró Benavent rodeado de una nube de periodistas. Únicamente aseguró que los últimos años han sido «años muy duros a la espera de juicio, con familias destrozadas, empresarios arruinados y gente que se ha suicidado». Apenas unas palabras en el trayecto entre la salida del juzgado y la parada de taxis. «No se lo deseo pasar a nadie. Imaginaos la movida, seis años esperando juicio, y lo que te rondaré, morena», en referencia a las once piezas pendientes de que finalice la instrucción del caso Taula y sean enjuiciadas.

Un testaferro y un empresario confirman los amaños de Benavent para enriquecerse a costa de Imelsa Preguntado si se siente responsable por los hechos que admitió y de los que ahora reniega, respondió a la gallega: «¿Tú qué crees?». Aprovechó para dar las gracias a los periodistas «por todo» lo que han «aguantado» y espetó: «¡Aunque os he dado juego, no os quejaréis!». El exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Juan José Medina, afirmó sentirse tranquilo tras la primera vista, y confió en poder argumentar su inocencia cuando declare.