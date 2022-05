En su declaración ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil como investigado, Joan Navarro, director de Relaciones Institucionales de la sociedad estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) entre 2006 y 2008, dijo que apenas había tenido trato con Jaime María Febrer, el promotor epicentro de las tramas de corrupción que se investigan en la macrocausa Azud. También, que la relación entre ambos era "técnica" tras entrar en contacto, a través del abridor de puertas socialistas y también investigado en este sumario, José Luis Vera, para cerrar un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona que permitiese llevar agua al yermo PAI El Espartal de ese municipio donde Febrer, una empresa privada, pretendía levantar 5.400 viviendas de lujo y un campo de golf en uno de los mayores pelotazos urbanísticos, con presuntas mordidas mediante, que se investigan en el caso Azud.

"Sería bueno que tu gente empiece a trabajar ya en ello"

Por eso a la Guardia Civil le ha chocado tanto haberse topado con un correo electrónico de Joan Navarro a Jaime Febrer, enviado el 3 de enero de 2008 -cuando ambos, junto con Vera, ya habían celebrado las cuatro reuniones documentadas para cerrar lo que iba a ser el próspero negocio en El Espartal-, y que, encabezado con un cariño y un aprecio inusuales en una relación meramente profesional, dice literalmente así: "Mi querido Jaime, te adjunto las últimas licitaciones de AcuaMed, hay una obra en la l'Eliana, a la cual creo sería interesante que se presentara la empresa de obra pública, al menos para que empiece a ser conocida en la casa. Hablamos la semana próxima, pero sería bueno que tu gente se ponga a trabajar ya en ello. Un abrazo".

En el mismo correo le adjuntaba un archivo ("Anuncio proyectos aprobados 12-2007 ok") que recogía diez licitaciones de Acuamed en vigor en ese momento. Uno de ellos, el séptimo, estaba escrito en rojo: "Ejecución de las obras incluidas en la actuación urgente 3.2.n. "Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y Camp de Morvedre", recogida en la ley 11/2005. correspondientes al proyecto constructivo de la planta desnitrificadora de L'Eliana (València)". El párrafo incluía las calificaciones que debía tener la empresa que optase al proyecto y el presupuesto base de licitación -16.868.866,18 euros (IVA incluido), cerca del cuádruple de lo que recogía el proyecto inicial dos años antes, según la denuncia que han investigado la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional- y el plazo "máximo" de ejecución de la obra: 18 meses (entró en funcionamiento hace poco más de dos años, 12 después de ese correo).

La empresa pública que... tampoco fue

Un día después, el 4 de enero de 2008, Febrer trató de reactivar un viejo proyecto, el de tener dentro de su holding una empresa especializada en obra pública para concurrir a los grandes contratos de obra civil. Y lo hizo escribiendo una carta a otro de los detenidos e investigados en Azud, el empresario de la construcción Federico Ferrando, presidente de Gesfesa (otra de las sociedades investigadas dentro de las tramas de esta macrocausa), en la que, copiando exactamente los términos empleados por Navarro en el correo del día anterior, le sugería: "Estimado Federico, debíamos presentar la sociedad de nueva creación a las licitaciones de La Eliana, y se nos pide empecemos a presentarnos con el fin de que en la casa se nos vaya conociendo. Por lo que entiendo debemos constituir ya la sociedad y también yo me encargaría de conseguir las propuestas a licitar en los próximos ejercicios, dentro de la Comunidad y fuera de ella".

Vera utilizaba la cuenta oficial de su mujer como diputada por el PSOE en el Congreso de los Diputados

En este punto, la UCO viaja nueve meses atrás, al 26 de marzo de 2007, cuando Febrer le envió un correo a Vera -por cierto, este último utilizaba la cuenta oficial del Congreso de los Diputados asignada a su mujer, la diputada socialista María Antonia Armengol, como se aprecia en las comunicaciones entre Febrer y él- haciendo alusión a "la empresa de obra pública" que pretendían crear. En ese momento, ya habían mantenido dos de las cuatro reuniones -tres en restaurantes de València y la última, en Madrid- con Joan Navarro para meter a Acuamed en la consecución de recursos hídricos para El Espartal.

Febrer se refiere al nombre de la empresa (APUC), que ya existía y en la que querían entrar como socios mayoritarios comprando su participación por dos millones de euros, operación que tampoco llegó a ejecutarse. Eso sí, curiosamente, el primer documento donde se habla de esa mercantil y la forma que iba a tener está fechado ese mismo 26 de marzo de 2007, el día en que le envió el correo alusivo al asunto a José Luis Vera.

El Caso Acuamed, fin de una larga instrucción

Finalmente, tampoco se presentaron al concurso del contrato de la nitrificadora, que fue adjudicado a la UTE Intersa-Abaldo en un proceso judicial conocido como Caso Acuamed y cuya instrucción, a cargo del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, acaba de finalizar. En ese macrosumario, con 13 detenidos en 2016 a cargo de la UCO, se indaga sobre una multitud de proyectos de la sociedad estatal en los que se habrían producido importantes sobrecostes en infraestructuras, así como sobre contratos de agua con varios millones de euros defraudados de los que se habrían beneficiado determinadas empresas.