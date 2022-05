Las universidades y los centros de estudios de Enseñanzas Artísticas superiores han tomado diferentes medidas ante las intensas lluvias que cayeron ayer por la tarde y noche, sobre todo en la ciudad de València y el área metropolitana.

La Universitat Politècnica de València ha suspendido toda la actividad presencial de toda La comunidad universitaria -estudiantes y trabajadores- en València, en el campus de Vera, durante toda la jornada. A mediodía está previsto que la universidad actualice las instrucciones.

Por su parte, la Universitat de València no ha suspendido las clases, pero sí declaró el “nivel 1 de emergencias” en sus campus. Esto se traduce en que, si bien sigue la actividad académica y laboral, el profesorado no penalizará la no asistencia a clase y esta no tendrá perjuicios sobre el rendimiento académico.

La situación en otros centros educativos

En la misma línea está la decisión que han tomado desde el ISEACV, institución de la que dependen 13 centros en toda la Comunitat Valenciana. Si bien, en cada caso, cada equipo directivo puede tomar las medidas que considere oportunas, la Conselleria de Innovación confirma que “en los centros más afectados por las lluvias no se pondrán faltas de asistencia por ser motivos ajenos tanto a profesorado como a estudiantado”.

Cabe tener en cuenta que a estos centros de estudios se desplazan cada día miles de estudiantes, del área metropolitana y de otras comarcas de la Comunitat Valenciana, tanto en vehículos privados, como en transporte público, bien metro, autobuses o trenes, que hoy también están sufriendo retrasos y cancelaciones.

En cuanto a los niveles preuniversitarios, la Conselleria de Educación apunta que solo se tiene constancia de la supresión de clases en Rocafort.

Hay que recordar que la decisión de suspender las clases ante fenómenos meteorológicos adversos depende de cada consistorio que, adoptada esta medida, luego la comunica a la conselleria.