Cerca de 11.000 mujeres participan en el plan de parto de Sanidad

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública pone a disposición de las mujeres embarazadas el Plan de Parto, un documento que recoge las necesidades, preferencias y las expectativas de la mujer durante todo el proceso del parto.

Así, para la elaboración de este documento, las matronas juegan un papel muy importante, ya que son las profesionales que desde el momento de la gestación acompañan a la mujer durante todo el embarazo hasta el momento del parto. En este sentido, el 5 de mayo, que se celebra el Día Internacional de la Matrona, la Conselleria de Sanidad pone de relieve la imprescindible labor que realizan de asesoramiento, atención sanitaria y acompañamiento a la mujer durante este momento tan importante de sus vidas.

Durante el año 2021, 10.869 embarazadas presentaron su Plan de Parto antes del ingreso para dar a luz y gracias al asesoramiento profesional de las matronas. Todas estas mujeres embarazadas, elaboraron y fueron seleccionando con ayuda de las matronas qué tipo de parto deseaban, tanto en el momento de la dilatación, como el parto y la atención al bebé una vez ya ha nacido.

En la Comunitat Valenciana, cada vez hay más mujeres que deciden elaborar su Plan de Parto, una cifra que ha ido aumentando con el tiempo. De hecho, en 2021 el 54,6 % de las parturientas presentó su plan de parto, frente al 52,5% del año 2017. Los departamentos de salud con mayor número de planes de parto presentados son Gandia (85,2 %), Marina Baixa (80,9 %) y Xàtiva-Ontinyent (78,6 %).

Importancia del Plan del Parto

El Plan de Parto vigente en nuestra Comunitat desde 2010, toma como base las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud y la correspondiente Guía de Práctica Clínica de Atención al Parto, documentos de referencia que recogen la evidencia científica y el mejor conocimiento disponible.

El documento recoge los deseos y preferencias de la embarazada durante el proceso de dilatación, parto o periodo expulsivo y durante la inmediata atención al bebé.

Así, durante el periodo de dilatación propone entre otros aspectos el uso de objetos personales como ropa, música, libros; que la embarazada tenga libertad de movimiento, poder utilizar material de soporte (pelota, cojines), libre elección de empleo o no de analgesia epidural, métodos no farmacológicos de alivio del dolor, que se monitorice a la criatura de forma intermitente, que no se acelere el parto y siga su curso natural.

En cuanto al momento del parto, el periodo expulsivo, la embarazada puede decidir adoptar la posición más cómoda, iniciar pujos espontáneamente; evitar la episiotomía, siempre que sea posible; efectuar pinzamiento tardío de cordón, que pueda cortar el cordón el acompañante o la embarazada.

Y finalmente, en la atención a la criatura en la maternidad, la mujer puede tomar decisiones sobre el contacto precoz piel con piel nada más nacer, los primeros cuidados sin separarla de la madre, lactancia materna precoz, que la criatura permanezca con la madre en todo momento, que no se alimente con alimento o biberón si no es necesario y con la consulta a la madre, así como optar por el programa de alta precoz.

Hay que destacar que estas preferencias se recogen en el documento del Plan del Parto, pero en caso de necesidad, según el estado y desarrollo de los acontecimientos en el parto y bajo el consentimiento informado a la embarazada, pueden modificarse sus preferencias escritas en el Plan de Parto.