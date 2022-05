La funcionaria acusada en Thematica Events señala a las concejalas Alcón y Beneyto como impulsoras de la contratación

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València adjudicó a la empresa Thematica Events durante dos años el servicio de Bibliobús, para el préstamo itinerante de libros y lectura de periódicos y revistas en las playas de València, durante el verano. Los contratos se tramitaron de forma fraccionada para evitar un concurso público y la sospecha es que "se abonaron facturas por trabajos no efectuados o por coste muy inferior al realmente satisfecho", según el auto de procesamiento de esta pieza.

Por estos hechos únicamente se sienta en el banquillo la funcionaria del Ayuntamiento de València, Francisca Tamarit, que ha declarado hoy en el juicio del caso Taula por la pieza de Thematica Events que se celebra desde el lunes en la Audiencia de València.

Tamarit ha ceñido su participación en el concurso del Bibliobús a la tramitación administrativa de los sucesivos contratos que se firmaron tanto con Thematica Events como con Liberty Iceberg, otra de las empresas de Rafael Gacia Barat, el empresario y socio de Marcos Benavent. "No hay fraccionamiento" ha defendido la funcionaria, que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción. "Detrás de nosotras siempre va el interventor y el secretario. Es un servicio que se ha hecho en julio [el Bibliobus] y ha funcionado bien y decide ampliarlo. En 2009 no es la misma concejala, pero no hay nada extraño. Estamos intentado encontrar algo que no existe", ha defendido ante el extenso interrogatorio del fiscal que se ha prolongado durante gran parte de la sesión.

De hecho Tamarit ha relatado que ella se limitaba a tramitar los expedientes administrativos. "No tenía un papel preponderante como se dice en el sumario. La jefa de sección administrativa estaba de baja, por eso me encargaba yo de firmar los expedientes" en cumplimiento de lo que se decidía desde la Concejalía de Cultura, ocupada en 2008 por Maria José Alcón (fallecida en 2018 por lo que no se puede seguir la causa contra ella) y en 2009 por Mayren Beneyto, para la que han prescrito los hechos.

Echan la culpa a los técnicos

Durante la instrucción fue Beneyto la que achacó a los técnicos las decisiones sobre la contratación de Thematica Events. La exitular de Cultura aseguró que en el año 2009 sustituía a María José Alcón cuando ésta se ausentaba por problemas de salud para «presidir algo o inaugurar». No recordaba haber firmado la contratación del bibliobús, aunque así consta en el sumario. Y se escudó en que eran los técnicos y funcionarios de la Concejalía de Acción Cultural los que «preparaban las cosas».

En concreto citó a la jefa de servicio de Acción Cultural, Francisca Tamarit y al asesor de Alcón, Pedro Aracil, como las personas que le indicaban qué empresas presentaban mejores ofertas desde el punto de vista económico o de la actividad que se iba a contratar y que todo estaba supervisado por la Intervención del ayuntamiento. De Tamarit, Mayrén Beneyto aseguró que le parecía una persona «seria y bien».

Y así se ha reivindicado Tamarit en el transcurso de su declaración. "Llevo treinta años trabajando y no encontrará una tacha en mi expediente. He trabajado para todos los partidos y me he dedico a trabajar. Yo tramito. No tengo capacidad de decisión, no selecciono ni contrato a las empresas. Mi papel es un papel tramitador", ha asegurado evidentemente emocionada. Aunque también ha admitido, sin que mediara pregunta del fiscal, que llegó a tener una relación sentimental con García Barat en 2010, año en el que ya no hubo más contratos con Thematica Events.