Aunque no existe una confirmación en firme todo hace indicar que la NASA ha puesto como objetivo, para los próximos años, conocer los secretos de uno de los planetas más misteriosos del Sistema Solar: Urano. Este enigmático y lejano mundo es un gran desconocido para nosotros, pues apenas tenemos información veraz sobre sus particularidades. Rodeado por anillos y custodiado por veintisiete lunas, este recóndito planeta aguarda enigmas que aún no hemos resuelto, como conocer realmente la composición de su superficie o la de los satélites que lo rodean. Algunos de ellos, incluso, se prevé que puedan poseer océanos de agua en su interior, como el caso de Europa, la fascinante luna de Júpiter. Si bien no hay una fecha en firme para el lanzamiento de una sonda rumbo al planeta, todo parece indicar que, en caso de llevarse a cabo una misión de este calibre, se realizaría en torno al año 2030 o 2031, por lo que, muy a nuestro pesar, aún queda tiempo para que descubramos sus secretos. Hasta entonces solo queda mirar al cielo y dejar volar la imaginación para discernir qué puede haber ahí arriba.