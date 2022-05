Expertos y sindicatos temen que las salas de espera se conviertan en focos de contagio covid

Después de dos años de estar separando zonas "limpias" y "sucias" de covid en centros sanitarios y de intentar no mezclar a los pacientes con sospecha de coronavirus del resto por el riesgo de contagio, la Conselleria de Sanidad ha decidido que ya no es necesario mantener estas precauciones en los centros sanitarios y ha ordenado volver a las salas de espera comunes.

La medida no ha sido bien recibida entre especialistas de Salud Pública y sindicatos, que la han tachado de "arriesgada" cuando no de ser "una temeridad" ya que se ha tomado precisamente en un momento de aumento de la circulación del coronavirus -la incidencia ha subido casi 200 puntos tras la retirada de las mascarillas y hay 684 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años- y con el virus de la gripe, de nuevo presente.

"Una cosa es dictar órdenes para organizar la asistencia sanitaria y otra meterse en medidas de prevención. Que nos dejen a los profesionales organizarnos que después de dos años creo que hemos aprendido y se estaba haciendo bastante bien", reclamaba ayer el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro.

Imposible evitar los contagios

Desde la sociedad científica emitieron ayer por la mañana un comunicado criticando la medida y pidiendo que se mantuviera el doble circuito por una razón principal: es "virtualmente imposible" garantizar que las salas de espera no se van a convertir en focos de contagio "por mucho que se pida "mantener la separación" entre los pacientes con síntomas de enfermedad "de transmisión por gotas".

"Técnicamente hablando tenemos mucho que decir porque ya sabemos que la covid se transmite por gotas pero también por aerosoles y con un índice de replicación muy alto. Aunque se separe a los pacientes, los aerosoles se mantienen en un ámbito cerrado y entre unos tosiendo, otros estornudando, otros que no se ponen bien la mascarilla... las salas de espera se pueden convertir en un foco de contagio de coronavirus", añadía Navarro.

"Sin contratos de refuerzo no hay doble circuito"

Para el experto en Salud Pública, una de las razones principales que había llevado a la administración a tomar esta decisión ahora, más allá del proceso de gripalización de la covid que se inició hace más de un mes, es la falta de recursos. Cabe recordar que hasta el 30 de abril, las plantillas sanitarias estaban reforzadas por más de 6.000 contratos temporales, entre ellos personal que se ocupaba de hacer ese cribado previo a la entrada de hospitales y centros y que apuntalaban el doble circuito de covid.

"Pero si quitas ese personal de refuerzo, no puedes mantener los dos circuitos", aventuraba Navarro, ya que las 5.125 plazas estructurales que ahora se han creado y que se están cubriendo esta semana están más enfocadas a cubrir agujeros históricos de plantilla que las nuevas necesidades generadas por la pandemia.

De la misma opinión era la secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, Rosa Atiénzar para quien retirar el doble circuito era "una temeridad, pero todo el proceso de gripalización lo es cuando la OMS aún está pidiendo prudencia", aseguraba ayer. La responsable de CC OO insistía en que se debían de mantener los dobles circuitos "pero no solo por la covid, sino por otras enfermedades respiratorias como la gripe" y convenía con Navarro en que la falta de personal está detrás de la medida.

"Suspender el doble circuito no tiene que ver con una decisión epidemiológica, sino con la falta de personal para mantenerlo", apuntaba, recordando que en hospitales y centros de salud van a tener problemas para mantener una separación suficiente entre pacientes con síntomas de covid.

Desde el sindicato CSIF, su presidente de Sanidad, Fernando García tachaba de "prematura" la medida teniendo en cuenta que la covid "no se ha ido aún". Para García no se había tenido en cuenta que en casi ningún hospital y en la mayoría de centros de salud ya no "cumplían antes con las medidas mínimas para tener unas salas de espera grandes y bien ventiladas" y que la retirada del doble circuito iba a suponer volver a ver a "pacientes en la calle esperando, algo que ya se tenía que hacer en los centros más pequeños".