La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cargó duramente contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al calificar que es "muy muy feo y muy inmoral" burlarse de las personas más necesitadas de la sociedad, quienes no ganan los "1.500 euros a la hora" que gana Galán.

Oltra se refirió así a las palabras de Sánchez Galán, quien afirmó este jueves en Sagunto que el 80 % de los españoles está pagando menos por la electricidad que en 2018 porque han bajado los impuestos y que únicamente pagan más aquellos que siguen con la tarifa regulada, a los que tildó de "tontos".

"No sé qué me da más agonía, si las palabras" del presidente de Iberdrola "o las risas que vinieron después", ha manifestado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, quien ha lamentado la "falta de reacción o de reproche" a las palabras de Galán.

La vicepresidenta del Consell afirmó que un 20 % de personas que tienen la tarifa regulada "no es que sean tontos, es que igual no son tan listos como el señor Sánchez Galán, o igual es que no ganan 1.500 a la hora, porque este señor gana 1.500 euros" cada sesenta minutos.

"Encima de que tú eres rico de lo que te pagamos todos los tontos que no ganamos 1.500 euros la hora", lamentó Oltra, quien indicó que esos 1.500 euros a la hora "no los cobran la mayoría de trabajadores de Iberdrola", ni desde luego "los tontos que tienen esa tarifa".

A su juicio, una "persona de ese nivel no puede decir estas cosas", y menos en un acto ante miembros de un gobierno que se precia de políticas "que ponen a las personas en el centro y que sostienen a lo más vulnerables".

" Porque yo no estaba allí, porque sino sí que se hubiera encontrado una respuesta", ha asegurado la vicepresidenta, quien ha afirmado que es difícil calificar los sentimientos que le producen las palabras de las Galán y las risas con las que fueron recibidas.