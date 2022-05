Los británicos piden prorrogar la norma que les permitía conducir con su carné

Es otra de las consecuencias del Brexit en la Comunitat Valenciana. Y es que, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los británicos residentes en España ya no gozarán de los "privilegios" de ser europeos, lo que facilita los permisos de todo tipo debido a la libre circulación entre los países miembros de la UE. De hecho, desde este pasado 1 de mayo ningún ciudadano residente originario de Reino Unido podrá circular por las carreteras valencianas o del resto del país con un carné de conducir no expedido en España.

No está claro al número de personas afectadas por esta nueva norma, "solo hace cinco días de la moratoria y la gente que está afectada todavía está analizando la situación", explica Margaret Hales, portavoz en España de la asociación Expat Citizens Right in European Union (Ecreu) y vecina del Poble Nou de Benitatxell.

De los 85.025 residentes británicos que hay en la C. Valenciana, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 74.279 están en Alicante, 9.335 en Valencia y 1.411 en Castelló.

Dentro de esta nueva coyuntura, los ciudadanos ingleses ya no podrán "convalidar" su permiso de conducir inglés por uno español, sino que, a partir del pasado 1 de mayo "los permisos expedidos por las autoridades británicas habilitarán para conducir en España durante seis meses desde la entrada de su titular en el país o desde la fecha de obtención de la residencia legal". Por lo tanto, los residentes de la Comunitat ya no pueden conducir con un carné que no haya sido expedido en España.

Según expone la Dirección General de Tráfico (DGT), tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, «el régimen de los permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas será el previsto para los permisos expedidos en terceros países, conforme a lo recogido en el artículo 21 del Reglamento General de Conductores. Es decir, solo serán válidos para conducir durante el plazo de seis meses, desde la entrada de su titular en España o desde la fecha de obtención de su residencia legal».

"Otros países europeos sí permiten circular con el carné británico"

Ante esta situación, y aunque es complicado aprobar nuevas moratorias, la comunidad británica pide que continúe el sistema pre-Brexit o que, al menos, haya una prórroga para presentar los papeles. Así lo explica Margaret Hales, que apunta que esta norma está produciendo problemas para muchas personas. "El acuerdo entre los dos países sobre el tema de la conducción no está incluido en el tratado principal del Brexit, así que esperamos que las negociaciones lleguen a buen puerto y se mantenga la forma en la que lo hacíamos antes", dice Hales.

"Todavía no hay una conclusión clara, pero esperamos que haya un nuevo acuerdo nuevo, porque en otros veinte países europeos sí que se ha permitido seguir convalidando el carné británico".

Quienes, desde diciembre de 2020 que se anunció el plazo hasta mayo de 2022, todavía no hayan comenzado a tramitar sus permisos españoles se quedan ahora sin poder conducir con su carnet inglés y necesitan uno español.

Las autoridades británicas culpan a España por "la larga burocracia"

El final del plazo que permitía a los residentes británicos conducir en España con los permisos de su país fue noticia en los medios británicos esta semana, que criticaron la situación en la que se quedan los residentes y recogieron la respuesta de las autoridades británicas, que culpaban a la burocracia española del retraso para llegar a un acuerdo.

Por su parte, Carole Saunders, exconcejala de Calp y británica afincada en España desde hace décadas, destaca la dificultad de las personas mayores para someterse a un "examen en castellano". Apunta que la mayoría de gente mayor que tiene residencia en España ya convirtió su carnet de conducir antes del Brexit, pero matiza que las personas que tendrán problemas son las que han intentado renovarlo cuando estaba caducado porque la burocracia y los cambios de la norma dificultad hacerlo. Por otra parte, opina que mucha gente "tiene miedo a convertir su carnet en el español por si luego no puede utilizarlo en Gran Bretaña".