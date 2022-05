El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció este lunes que se creará un grupo de trabajo de expertos para darle mayor consistencia a la posición del Consell respecto al trasvase Tajo-Segura en los tribunales y en cualquier ámbito de diálogo porque -según dijo- están siempre "por una solución dialogada".

Puig realizó estas declaraciones ante los medios durante la visita que realizó a las obras de estabilización del litoral en Almenara (Castelló) al ser preguntado al respecto y tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien aseguro que España tiene una "sensibilidad especial" por una mejor gestión del agua y mucha preocupación por el avance del cambio climática, y calificó el trasvase Tajo-Segura de "antinatura".

"Hay que hacer un análisis técnico y no políticos, ver qué caudales son asumibles protegiendo el río"

El jefe del Consell señaló que el Consell tiene una posición "clara" en todo momento respecto al trasvase Tajo-Segura. "Es cierto que tiene que haber un equilibrio entre una posición conservacionista y una posición de máxima utilización del agua, por tanto no pedimos que haya un trasvase sin ningún condicionante, lo que pensamos es que hay que hacer un análisis técnico y no político, es decir, ver exactamente qué caudales son asumibles protegiendo el río", indicó.

Así, Puig explicó que lo primero que hay que hacer es depurar, "y no tirar al río todo lo que se está tirando en este momento desde alguna comunidad autónoma", pues eso es lo que cree que "desde cualquier prioridad ecológica habría que atender y no seguir contaminando el río".

A partir de ahí, subrayó que hay que intentar "ser consecuentes con una realidad que existe y es que el Tajo-Segura ha significado un gran crecimiento económico y social y ha servido para aprovechar unas aguas de una manera adecuada".

"Otra cosa es que somos conscientes del cambio climático y de que hay una reducción en cabecera y que hay que atenderla, pero hay que atenderla con equilibrio, sin partidismos y sin políticas territoriales de enfrentamiento porque eso no va a solucionar el problema", apuntó el president.

En este sentido, Puig insistió en que el Consell tiene una posición clara: "Racionalidad en esta cuestión, no partidismo, no confrontación, pero defensa clara y manifiesta de aquello que es justo, y es que los regantes tengan el agua de calidad que se merecen". Según dijo, es "obvio" que hay que ir a una mezcla de recursos, pues el Consell cree en la desalinización "adaptándola a unos precios razonables que puedan ser competitivos", y en la regeneración de las aguas, "pero no se puede tener una posición fundamentalista de esta cuestión ni por lado ni por otro".

Sobre si se acudirá a los tribunales, Puig dijo que defenderán siempre lo que piensan que es justo, "pero sin intentar generar más guerras del agua". "Hemos presentando alegaciones sensatas y razonables en este proceso, pero defenderemos siempre a la Comunitat Valenciana y vamos a hacer un grupo de trabajo de expertos para darle mayor consistencia a la posición en los tribunales y en cualquier ámbito de diálogo porque estaremos siempre por una solución dialogada", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, destacó que el Partido Popular y los regantes y agricultores de la Vega Baja y de Murcia irán "todos a una" para defender el trasvase Tajo-Segura y para decir "basta ya" a esta "guerra absurda sobre el agua que ha desenterrado el Partido Socialista sin venir a cuento".

Mazón hace un llamamiento a participar en la concentración del 17 de mayo en Alicante

Así se pronunció en la pedanía de Arneva, en Orihuela (Alicante), en un acto al que acudieron dirigentes del PP de Alicante y Murcia junto a colectivos de agricultores y regantes. En declaraciones a los medios, Mazón hizo un "llamamiento público" para participar en la concentración del 17 de mayo en Alicante y aseguró que su partido "no va a dar ninguna batalla por perdida".

En el acto participaron el secretario general del PP de la Región de Murcia, José Miguel Luengo; el diputado nacional César Sánchez; la secretaria general en la provincia de Alicante, Ana Serna, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) Lucas Jiménez, y el Juez Privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Mompeán.

El líder de los 'populares' valencianos advirtió de que su partido dará "batalla en toda España" a favor del trasvase y defendió que el partido mantiene un discurso "único a nivel nacional que entiende sin matices que el agua nos pertenece a todos los españoles".

A su juicio, "después de que la ministra portavoz del Gobierno hable de un trasvase antinatura; que la alcaldesa de Toledo diga 'no', que la ministra (Teresa) Ribera afirme delante de Puig que el trasvase es una barbaridad, que Sánchez en abril de 2018 se comprometiera a acabar con él o que el presidente de la Generalitat hable con la boca pequeña ante el arrollador mensaje contra el trasvase de sus jefes, solo nos queda elegir entre el PSOE o el agua que merece nuestra tierra".

Para Mazón, "solo queda una oportunidad para un cambio de postura entre el tiempo que transcurre entre el Consejo del Agua del Tajo del otro día y la aprobación definitiva en las próximas semanas en el seno del Consejo de Ministros. Es la última oportunidad que tiene Puig de demostrar que es solidario, que defiende el medio ambiente con los 50 millones de árboles en juego y cien mil familias que ven su futuro en riesgo".