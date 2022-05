El frenazo de la covid en los hospitales: los ingresos cayeron un 14 % el primer año de pandemia

Con todo el mundo encerrado en casa en el primer y único confinamiento domiciliario que ha vivido España, y con el miedo a acercarse a un centro sanitario por la covid, los hospitales vivieron uno de los episodios más inusitados de la historia: en varios momentos prácticamente todo lo nuevo que atendían eran pacientes covid. Y no era solo porque la fuerza de la primera ola y el desconcierto de estar ante una enfermedad desconocida obligara a los especialistas a volcarse en la nueva patología. Era también porque parecía que el resto de problemas médicos habían desaparecido.

Sin coches en las calles no había accidentes de tráfico, no había fracturas o lesiones, pero tampoco otros problemas que sí siguieron sucediendo y que nunca llegaron al hospital ya fuera por el colapso del sistema (ambulancias que no acudían, agendas colapsadas, cirugías anuladas) o por el miedo de los propios pacientes a acudir al hospital. No llegaban los infartos, ni los ictus, se veían menos nuevos tumores... todo pareció pararse ante el tsunami de las olas covid.

Este "frenazo" que vivieron los hospitales valencianos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, ha sido ahora cuantificado. Pese al aluvión de casos covid y el trabajo a destajo que sobrevino a partir de marzo de 2020, en los centros valencianos la actividad de altas hospitalarias (o lo que es lo mismo, de ingresos que pueden terminar en mejoría, muerte o traslado) cayó un 14 %: de un movimiento de 521.615 altas en 2019 a las 447.823 registradas el primer año de pandemia.

Las cifras las has puesto el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su encuesta de morbilidad hospitalaria de 2020 y dibujan el panorama de lo que pasó en estos doce meses de olas consecutivas de covid y las diferencias entre comunidades. De hecho, aquí el frenazo en altas fue superior al de la media española (que se sitúa en el 12,7 %). La encuesta también deja ver que aquí en la C. Valenciana las primeras olas de covid dejaron su huella pero esta no fue tan profunda como en otras comunidades en las que las primeras hondonadas de la covid golpearon con especial fuerza.

De hecho, el peso de las enfermedades del sistema respiratorio en el total de altas no fue el más representativo sobre el total. Las 48.769 contabilizados suponen el 10,89 % de altas de todo 2020 por detrás de las que, normalmente, también están en primera línea otros años: los problemas del aparato circulatorio (anginas de pecho, infartos, isquemias, ictus...) , con un 12,3 % del total de altas y los del aparato digestivo (úlceras, hernias, problemas de estómago, hígado o páncreas) con un 12,02 % de altas, prácticamente lo que había pasado el año anterior.

En la media española, sin embargo, las enfermedades del aparato respiratorio (incluida la covid) sí fueron la principal causa de hospitalización al generar el 12,4 % del total de altas, por delante del resto de enfermedades que suelen ocupar este podio.

La covid generó 11.316 altas desde julio

Las altas de enfermedades del sistema respiratorio (y sobre todo su aumento en el total de España) dan idea de que algo estaba pasando pero el impacto concreto de lo que generó la covid en los hospitales solo se puede ver de forma parcial. Y todo porque el código que se dio al diagnóstico (y que se incluyó de urgencia en la clasificación oficial con la que se trabaja en los hospitales) no fue utilizado de forma genérica hasta julio de 2020 "por la situación de crisis sanitaria que se estaba produciendo" y hasta que no hubiera "una disminución en la presión asistencial" y esto no sucedió hasta julio de 2020. Así lo ha advertido el INE al hacer públicos los datos.

Teniendo esto en cuenta, sí se puede asegurar que solo en la segunda mitad del año, la covid provocó 11.316 altas en los hospitales valencianos, 6.453 en hombres y 4.863 en mujeres. Esto supone que la incidencia de ingresos de esta enfermedad se sitúa en 225 altas por cada 100.000 habitantes, mucho menor a las tasas en relación a población que se registró en otras comunidades, más afectadas por la primera ola de marzo de 2020.

La encuesta del INE certifica a través de este índice el colapso que hubo por culpa de la covid, por ejemplo, en los hospitales madrileños o catalanes. En Madrid, hubo 408 altas covid en los hospitales por cada 100.000 habitantes y 406 en Cataluña y esto solo contabilizando las que registraron el código concreto a partir de julio de 2020. La C. Valenciana se queda incluso por debajo del total nacional, de 291 altas por covid por cada 100.000 habitantes.

Los más de 11.000 ingresos por covid en hospitales valencianos generaron 113.230 días de estancia en total, lo que supone que quien entró al hospital en esa segunda mitad de 2020 por la enfermedad estuvo, de media, 10,01 días ingresado. Entre los hombres, la estancia media fue un poco más larga y de algo menos de 10 días para las mujeres.

Más altas por muerte que el año anterior

Uno de los datos que también ofrece la encuesta nacional y que abunda en los efectos de la pandemia de covid es el porcentaje de altas hospitalarias que terminaban en muerte (los éxitus) y no en mejoría ni en traslado a otro centro. Con datos nacionales (aquí el INE no ofrece cifras por regiones), el 5 % de las altas hospitalarias nacionales fueron debidos a fallecimientos (212.659 muertes en todos los hospitales españoles). Solo un año antes, en 2019 y antes de pandemia, este porcentaje era del 3,8 %.