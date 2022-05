El requisito lingüístico para el alto funcionariado divide a los sindicatos

Qué nivel de valenciano exigir para el acceso a las plazas del alto funcionariado llegó este lunes a la mesa de los sindicatos. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, trasladó a las organizaciones sindicales su propuesta de exigir el B2 para el grupo más elevado del personal de Función Pública insistiendo en la idea dibujada la semana pasada: no pedir más valenciano que el que se puede garantizar desde el nivel educativo, desplazando parte de la presión hacia la conselleria que dirige Vicent Marzà.

Su propuesta a los sindicatos, a partir de la presentación del informe de la comisión para elaborar el reglamento, recibió el apoyo de UGT PV y CCOO PV mientras que fue rechazada, por distintos motivos (prácticamente antagónicos) por CSIF e Intersindical; los primeros porque consideran que no se ha de pedir ningún tipo de requisito sino que el idioma ha de ser "mérito" mientras que para Intersindical el mínimo tendría que ser el C1, el antiguo mitjà.

Tanto UGT como CC OO han considerado "razonable" la propuesta de la conselleria de "no exigir más allá de los niveles homologados por el sistema educativo". En este sentido, actualmente se acredita un B2 al terminar el Bachillerato, un nivel en el que se fijan desde el departamento de Justicia para fijar el tope para la entrada en los puestos de Función Pública más elevados, si bien, insisten en que habrá algunos que, "por sus características" sí que tendrán que pedir más alto.

Esta petición de Bravo, y que cuenta con el aval de la rama socialista en el ejecutivo y el rechazo de Compromís, pone en el foco el sistema de homologación de la Conselleria de Educación. Así, señalan que en caso de que se exija un C1 se acredite el mismo nivel al finalizar la etapa preuniversitaria "como se hace en Galicia" (donde se pide C1 al alto funcionariado).

Actualmente, no obstante, este nivel se podría alcanzar si se obtiene más de un 7 en las Pruebas de Acceso a la Universidad y se realiza luego un examen oral por parte de la Junta Qualificadora, como ocurre en Baleares.

En contra de la propuesta de la conselleria está Intersindical que la semana pasada ya mostró su enfado con el informe del reglamento y la postura de Bravo.

En este sentido, argumentan que para optar a las plazas de alto funcionariado se requiere un grado o incluso un máster por lo que el nivel académico es mayor que el de Bachillerato y que, por tanto, el nivel equivalente en competencias lingüísticas tendría que ser también superior llegando hasta el C1, el antiguo mitjà.

Sí que están de acuerdo en el resto de escalones de la Administración que desciende el nivel de exigencia del valenciano según baja el nivel de los puestos laborales.

Quien no lo está es el sindicato CSIF. La central sindical, ante la decisión de la Generalitat de desatender sus propuestas, ha pedido una moratoria en la aplicación para que no afecte a los actuales procesos de estabilización de plantillas y ha insistido en que el nivel de valenciano sea considerado un mérito y no un motivo de exclusión.