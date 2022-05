Compromís en modo campaña: contra la exclusión financiera a las puertas de un banco

A un año de las elecciones, la coalición Compromís se ha puesto ya en modo electoral. Si la semana pasada una de sus coportavoces, Àgueda Micó. advertía en una conferencia sobre lo que se juegan los valencianos en las próximas elecciones ante el avance de la ultraderecha y este mismo lunes la coalición cerraba un acuerdo estratégico con formaciones de ámbito territorial que tienen objetivos similares, esta mañana la coalición ha convocado a los medios ante la sede social de Caixabank, la antigua Bankia, en la calle Pintor Sorolla de València.

Justo cuando se cumplen diez años del rescate millonario a los bancos en España, que abrió las puertas de las políticas de austeridad por parte del entonces gobierno de Mariano Rajoy, la coalición ha preparado una “acción en las calle”, según la califican.

💰Els bancs tenen 0% INTERÉS 📉 a oferir un servici de qualitat, per això des de Compromís exigim:



🏦 Mantindre oficines obertes

🕜 Recuperar i ampliar horaris d'atenció presencial

👵🏻 Servici accesible per a totes i tots pic.twitter.com/3i1bkqUTFW — Compromís (@compromis) 10 de mayo de 2022

Con ella buscan denunciar el cierre de oficinas bancarias y la reducción de la atención presencial en las entidades bancarias y sobre todo la exclusión de buena parte de la sociedad, especialmente los más mayores, que no tienen conocimientos digitales suficientes y requieren de una atención personalizada que muchos bancos ya no ofrecen.

La campaña “0% de Interés”, en la que han participado la síndica, Papi Robles, y la adjunta, Aitana Mas, reivindica una banca que ponga a las personas en el centro, con una mayor presencialidad, un trato más humano, más oficinas y cajeros en los pueblos y detener los despidos de los trabajadores y trabajadoras mientras los bancos tengan beneficios millonarios.

Además del acto en València de Robles y de Mas junto a los concejales en València y Alicante, Pere Fuset y Rafa Mas, otros diputados y diputadas de las Corts, de las diputaciones provinciales y concejales y concejalas de Compromís han repartido en València, Castelló, Dénia, Paterna y Llíria una serie de folletos para dar a conocer a la ciudadanía las propuestas de la coalición contra la exclusión financiera y por la creación de una banca pública valenciana.

Papi Robles ha señalado que “rescatar a los bancos nos costó más de 100.000 millones de euros en los peores momentos de una crisis. Ahora, están ganando cifras astronómicas y no sólo no han devuelto ese dinero sino que buscan enriquecerse más a expensas de la ciudadanía. Han echado a la calle a 100.000 trabajadoras desde 2008 y han cerrado cerca de 3.000 oficinas en los últimos años”.

“Es indecente que no sólo no devuelvan el dinero del rescate bancario sino que después de eso los banqueros multiplican sus beneficios y se suben los sueldos, mientras dan la espalda a la ciudadanía. No te atienden presencialmente, te hacen hacer colas, o te cierran antes de tiempo. Desde Compromís, decimos: ¡Basta!”.

"Esa protección de las personas usuarias debe realizarse a través de la ley de consumo, tanto a nivel autonómico como estatal”.

Aitana Mas ha detallado las propuestas de Compromís en ese sentido, que pasan por una regulación que obligue a los bancos a atender a toda la ciudadanía, estableciéndose como un servicio público universal. “Esa protección de las personas usuarias debe realizarse a través de la ley de consumo, tanto a nivel autonómico como estatal”.

“Nuestras propuestas – ha añadido Aitana Mas- incluyen recuperar la atención presencial, ampliar los horarios de atención y garantizar un servicio accesible para todas y todos. Además proponemos la creación de una banca pública valenciana que podría ponerse en marcha a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Ya estamos viendo que el IVF ha sido un puntal para las empresas en la recuperación económica y creemos que también podría serlo para la ciudadanía en general en forma de banca pública valenciana a todos los efectos”.

La campaña también cuenta con un sitio en internet en la dirección zerointeres.com y un vídeo explicativo para las redes sociales, además de iniciativas parlamentarias y en los ayuntamientos.