El repunte de casos de covid reactiva la venta de test de antígenos en las farmacias

Desde que el Ministerio de Sanidad decidió "gripalizar" la covid-19 y se dejó de contar caso por caso, es difícil saber con exactitud qué esta pasando con la pandemia fuera de las franjas de edad de más de 60 años, que son ahora las que se monitorizan.

Mirando este índice sabemos que la incidencia del virus ha aumentado entre los más mayores desde que se quitaron las restricciones (casi se ha duplicado en el último mes) y, según dicen los expertos, la situación en el resto de franjas de edad puede que esté todavía más disparada.

Un buen termómetro para saber lo que está pasando en estos momentos son las farmacias ya que, a más virus circulando, más test de antígenos se venden y desde hace unas semanas estas ventas han repuntado de manera importante en las farmacias valencianas.

Así lo han trasladado a este diario desde varias boticas de València capital y de pueblos del alrededor donde constatan que, desde finales de abril coincidiendo con el fin de la Semana Santa y las Pascuas, se han disparado las ventas de estos test, con el precio regulado por ley desde enero. "Se ha notado muchísimo, sobre todo desde el bajón que hubo de ventas a partir de marzo", explica Mª Carmen, farmacéutica adjunta de una botica de Meliana.

Según los cálculos que han hecho en esta farmacia, no se ha llegado al nivel de ventas que había en diciembre o enero pero "seguro que sí se está vendiendo una tercera parte" que, aunque parezca poco ha sido suficiente para acabar con el estocaje de producto que quedaba de las semanas de locura que se vivieron en enero "y que pensábamos que no iba a tener salida. Pero no solo hemos vendido lo que había, incluso hemos llegado a agotar producto. A nosotros nos pasó el pasado día 1 de mayo que estuvimos de guardia", apunta la farmacéutica adjunta.

Menos casos graves

En la botica de Juan, en pleno barrio de Ruzafa también han notado el repunte de venta. "Es cierto que se nota un repunte. Vendemos más tests de antígenos, estaremos a la mitad de los vendíamos en invierno o menos, en cualquier caso, no llegamos a los niveles de demanda de tests de enero y febrero pero también es cierto que en marzo o abril casi no vendíamos ninguno", explica Torres.

En ambas boticas explican que, además del repunte, también han notado un cambio de perfil. Según Juan, aunque se esté viendo mucho más contagiado de covid, "los síntomas no pasan de ser los de un resfriado. Ya casi no nos llegan prescripciones de positivos con antibióticos o acetilcisteína, que antes eran diarias", apunta el farmacéutico, lo que da idea de cómo se está comportando sobre el terreno ómicron y cómo está funcionando el escudo de las vacunas y el contagio masivo de los últimos meses.

Tampoco se compran ahora test de antígenos para saber si estamos "limpios" antes de una reunión con amigos o familia como se hacía en invierno. Ahora quien compra un test "lo hace porque tienen sospechas fundadas de que está contagiado aunque tiene síntomas más leves como un dolor de garganta, una afonía o una carraspera o porque es contacto estrecho", apunta Mª Carmen que sigue ayudando a quien lo solicita a hacerse la prueba aunque la plataforma que se puso en marcha junto a la Conselleria de Sanidad para notificar los positivos de las pruebas en farmacia no está en marcha desde finales de marzo.

Menos mascarillas

Las ventas que sí se han hundido han sido las de las las mascarillas, coincidiendo con la retirada de su obligatoriedad en interiores, salvo en hospitales y centros sanitarios, residencias y transporte público. El que se mantenga su uso en estos ámbitos (y en las empresas en las que así se ha decidido en Riesgos Laborales) hace posible que aún estén bastante presentes en las boticas pero sin que tenga nada que ver el volumen de ventas a fechas anteriores al cambio de abordaje del gobierno.