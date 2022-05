Uno de los presuntos testaferros de Marcos Benavent, el autocofenso yonqui del dinero, ha declarado en el juicio de la pieza de Taula de Thematica Events que no sospechó de sus intenciones cuando le propuso formar parte de Berceo Mantenimientos, la empresa pantalla utilizada para cobrar por trabajos inexistentes. "Benavent tenia credibilidad total: era de familia bien, respetado por ser gerente de Imelsa. ¿Podía dudar?", se ha preguntado Jaime José Úbeda Merino, en respuesta al interrogatorio del fiscal. Úbeda tuvo el 1% de la sociedad Berceo Mantenimiento, que pertenecía al 99% a Marcos Benavent. Ésta fue la sociedad utilizada para comprar un apartamento y una plaza de garaje en Xàbia, propiedades que se vendieron en 2015.

La sorpresa de Úbeda llegó cuando vió que Berceo Mantenimiento facturaba con su DNI. "Me quedo con cara de tonto cuando veo mi DNI facturando, con una firma que no es la mía. Ademásd de que Berceo es una sociedad y no puede facturar con mi DNI", ha asegurado durante el interrogatorio del Fiscal Anticorrupción.

Úbeda también participó en el contrato que Thematica Events hizo para Imelsa, el del espectáculo Metamorphosis, bajo sospecha por hinchar las facturas y presuntamente cobrar por trabajos inexistentes. Y ha declarado que facturó directamente a Imelsa y no a Thematica Events porque así se lo pidió el propietario de la empresa, Rafael García Barat. "O facturaba a Imelsa o no cobraba".

En la jornada de hoy también ha declarado el exdirector financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, quien se encargaba del control, la tesorería, auditoría e impuestos de Imelsa. Montblanch ha justificado que no verificaba la veracidad de las facturas porque "en una empresa como Imelsa entraban 2.000 facturas. Si yo tuviera que comprobar que el servicio se ha prestado son diez comprobaciones al día. Además de la complejidad porque es una empresa de ámbito provincial". Y ha señalado que es "el órgano de contratación, el responsable de verificar la prestación del servicio. Si me llega así supone que el trabajo está verificado", .