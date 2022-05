«Si Compromís cambia y quiere que nos unamos, en Podemos estamos dispuestos a negociar»

A María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos y una de las portavoces de los 'morados', se le escapa un "pero" a la hora de calificar los dos acuerdos confirmados en las últimas 72 horas entre partidos de izquierdas. Tanto el firmado en Andalucía, en el que participa Podemos, como el sellado el lunes entre Compromís, Más País de Errejón, la Chunta Aragonesista, Equo y Més Mallorca, son, según indica, "buenas noticias" a las que añade la conjunción adversativa.

"Lo importante es que por fin hay un acuerdo político que inaugura el frente amplio de Yolanda Díaz, pero estamos tristes y dolidos por las formas", asegura la alicantina y directora del Instituto de la Juventud sobre el acuerdo alcanzado para las andaluzas en las que Podemos ha sido "generoso". "Nosotros hemos cedido, hemos apoyado a una candidata que no es de nuestra formación porque entendemos que le toca liderar este ciclo electoral a Yolanda Díaz; somos generosos y nos ponemos a la orden, pero algunas cuestiones se podrían haber mejorado", explica.

"Parece que a Baldoví no le gusta mucho ir con nosotros, pero yo creo que la fórmula A la valenciana dio buenos resultados"

Ese mismo tono agridulce mantiene respecto al frente 'semiamplio' de Compromís con otros partidos de izquierdas territoriales en el que no se encuentra de momento Unidas Podemos. "No nos invitaron y por tanto, no nos toca valorar a nosotros los acuerdos de otras fuerzas políticas", lamenta, aunque sí admite que "cualquier escenificación de la unidad de fuerzas progresistas es positiva", un proyecto del que no descarta formar parte. "Fue Podem el que inauguró la política de alianzas", recuerda.

De hecho, pese a que tiende la mano a Compromís, la directora general de Injuve lanza algún dardo. "Parece que a Baldoví no le gusta mucho ir con nosotros, pero yo creo que la fórmula A la valenciana dio buenos resultados y que a la ciudadanía sí que le gustó", incide la que fue diputada, que rememora que la coalición formada por Compromís, Podemos y Esquerra Unida en las elecciones de 2016 fue la segunda más votada en la Comunitat Valenciana, solo por detrás del PP.

"Si Compromís cambia ahora de opinión y quieren que nos unamos otra vez, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que estamos dispuestos a sentarnos a negociar y ver cómo podemos llegar a esa alianza con el objetivo, porque eso es lo importante, de gobernar para los intereses de la mayoría de valencianos y valencianas". Esta mano tendida, "que ha estado siempre, los que la rechazaron en otras citas electorales fueron ellos", es tanto para las elecciones generales como las autonómicas aunque recuerda que en ambos casos "no estamos en escenario electoral".

Mejora de la situación juvenil

Más allá de las alianzas electorales de su formación, Pérez destaca el trabajo desde el Gobierno de España y el suyo desde el Injuve para que se vean "mejoría en los datos de los jóvenes". "Siempre son los más perjudicados junto a las mujeres", recuerda mientras incide que se ha rebajado el paro juvenil por debajo del 30 % "cuando al entrar al Gobierno estaba al 40 % y llegó hasta el 56 % con la reforma laboral del PP" y que también "se ha reducido la tasa de temporalidad de los contratos, uno de los determinantes de la precariedad juvenil".

Asimismo, reivindica la necesidad de que "se apruebe definitivamente la Ley de Vivienda que permitirá atajar uno de los principales problemas de los jóvenes que es el precio abusivo de los alquileres que se podrán limitar". "Queremos que entre en vigor y que la apliquen las autonomías", expresó al tiempo que destacó que tiene la confianza de que la Generalitat Valenciana sí que aplicará esta limitación de los alquileres porque para algo el titular de este departamento, Héctor Illueca, es de Podemos.