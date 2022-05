Vicent Marzà llevaba tiempo planteando en el seno de la coalición, e incluso en otros ámbitos, que era bueno que abandonara la Conselleria de Educación porque los objetivos principales que se plantearon en el seno del valenciansmo hace siete años para desarrollar l frente del departamento educativo están cumplidos. El hasta ahora conseller se ha despedido esta mañana en una rueda de prensa en la sede de Compromís. El también diputado de Compromis por Castelló en las Corts Valencianes ha asegurado que se marcha para fortalecer Compromís desde su condición de coordinador en la ejecutiva de Més y de diputado de la coalición en la cámara valenciana. Defiende que se tiene que hacer política desde la coalición y que para eso no es necesario que él personalmente esté al frente de la conselleria.

El conseller entiende que la coalición necesita un refuerzo a un año de las elecciones autonómicas y añade que no tiene ninguna ambición personal. Asegura que nunca quiso ser síndic, aunque él mismo alimentó esa posibilidad el pasado mes de diciembre durante semanas tras la salida de Fran Ferri, y remarca que la actual portavoz, Papi Robles, está haciendo un buen trabajo.

Marzà ha aprovechado el contexto de remodelación de gobierno abierto por el presidente de la Generalitat, XImo Puig tras la salida de Manolo Mata de las Corts y ha insistido en que deja Educación con la pandemia ya controlada la pandemia y que esa es una de las claves de una renuncia que meditaba desde hace tiempo,

"Hay un cambio de ciclo", ha señalado. La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha sido una de las primeras personas a las que ha anunciado su decisión, ayer mismo. Pocas personas lo conocían hasta esta manaña. Sobre si ve como candidato de Compromís en las próximas autonómicas, Marzà ha echado balones fuera y ha dicho que estará donde su partido quiera que esté "barriendo la sede o en donde se consdere". La secretaria general de Més, Àgueda Micó, sí ha dicho que Oltra tiene la máxima confianza y el apoyo de toda la organización para mantener ese liderazgo en las elecciones y que se ha ganado el derecho a decidir su futuro político.

Micó arremete contra Bravo

La propia Micó ha aprovechado una de las preguntas sobre las declaraciones de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en las que venía a decir que ella dimitiría si estuviera en la situación de Oltra, para arremeter contra la titular de Justicia. "Son desafortunadas e impropias de una compañera de gobierno, son electoralistas y en unos años se verá el valor de la labor de Oltra" y en su opinión, siempre quedará que los socialistas han bloqueado el derecho de los valencianos sobre el requisito lingüístico.

Marzà ha descartado cambios en el grupo parlamentario . Y ha insistido: "No tengo ambición personal y no me mueve nada personal, la decisión de liderar Compromís es colectiva. Hace falta fortalecer el proyecto, se hace necesario una mayoría mas amplia", ha señalado el conseller dimisionario que sostiene que las políticas que deja en la conselleria ya son irreversibles. "Hemos transformado la educación, la cultura y el deporte pero tenemos que ir a por más" y en uno de los momentos en los que se ha emocionado ha relatato que su abuelo, que vivía en un mas en Castelló no sabía leer ni escribir y que la escuela pública es la que ha permitido que su nieto acabara de conseller de Educación.

Sobre liderar una candidatura electoral, Marzà responde que estará "construyendo país y una sociedad más justa. "Puede ser que alguien aprovecharía el hecho de ser conseller para liderar después alguna plataforma, pero no es mi forma de ser, no quiero aprovecharlo para cuestiones partidistas", ha declarado.

"Voy a dedicar todas mis fuerzas a reforzar el proyecto Compromís, no se hace política solo desde la conselleria",

"Cierro una etapa, hacía tiempo que ya lo sentía, es necesario consolidar un tercer Botànic y es necesaria una mayoría social que lo permita, no podemos permitirnos que vuelva la derecha a gobernar, tenemos que fortalecer la estructura de los partidos. "Voy a dedicar todas mis fuerzas a reforzar el proyecto Compromís, no se hace política solo desde la conselleria, estaré barriendo la sede o encabezando una manifestación o dedicándome como diputado a reforzar mi partido y es lo que ahora voy a hacer".

Marzà ha mencionado al secretario autonómico, el socialista Miquel Soler y ha puesto su relación el dirigente socialista como ejemplo de lo que debería ser el Botànic, con una armonía entre ambos que está muy alejada, por ejemplo, de la relación que mantienen, por ejemplo, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la vicepresidenta Oltra.

El hasta ahora conseller ha añadido que su partido le ha dado su confianza para que aporte su experiencia a la coalición en el año electoral y en su despedida ha agradecido a los docentes y a toda la estructura de la conselleria su labor en estos siete años, en los que ha sido el conseller más longevo de la historia del autogobierno valenciano.

"He dado el 200 por ciento, todos los retos que nos propusimos a mí llegada están cumplidos o en camino de cumplirse", ha añadido el conseller. "Hemos dado la vida y la seguiremos dando, tenemos un sistema que pone en el centro a los alumnos y que ha venido para quedarse, estamos ejecutando diez veces más infraestructuras que el anterior Consell y ha sido un viaje excepcional, partíamos de una situación muy complicada y hemos avanzado multiplicando todas las ayudas en el ámbito cultural y no hay un país que pueda ser libre sin cultura", ha dicho, en su despedida como conseller.

La secretaria general de Més y coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado que estamos en un momento de remodelación del ejecutivo valenciano para encarar el final de la legislatura. La pandemia ya está controlada en los centros, ha dicho y la idea es que Marzà sea una pieza fundamental en Compromís para el ciclo que comienza.

Es un año clave para la continuidad de las políticas transformadoras y es incuestionable el papel realizado, relata Micó. La implantación de Xarxa Llibres, la contratación de más de 11.000 docentes, la gratuidad de las aulas de más de dos años, el Plan Edificant o el acompañamiento a sectores culturales valencianos, así como la potenciación de los programas de deportes base son los hitos de Marzà como conseller. "Cuando dijimos que veníamos a salvar personas, lo decíamos de verdad y la labor de Marzà es el mejor ejemplo de la labor de una coalición que apuesta por las políticas de transformación", añade Micó.

"No tengo ambición personal y no me mueve nada personal, la decisión de liderar Compromís es colectiva. Hace falta fortalecer el proyecto, se hace necesario una mayoría mas amplia", ha señalado Marzà. Las políticas que dejamos son irreversibles. hemos tranformación la educación, la cultura y el deporte pero tenemos que ir a por más.

Sobre liderar una candidatura electoral ha señalado que estará construyendo país y una sociedad más justa, puede ser alguien aprovecharía ser conseller para liderar después alguna plataforma, pero no es mi forma de ser, no quiero aprovecharlo para cuestiones partidistas".

"Cierro una etapa, hacía tiempo que ya lo sentía, es necesario consolidar un tercer Botànic y es necesaria una mayoría social que lo permita, no podemos permitirnos que vuelva la derecha a gobernar, tenemos que fortalecer la estructura de los partidos. "Voy a dedicar todas mis fuerzas a reforzar el proyecto Compromís, no se hace política solo desde la conselleria, estaré barriendo la sede o encabezando una manifestación o dedicándome como diputado a reforzar mi partido y es lo que ahora voy a hacer".

Marzà ha mencionado al secretario autonómico, el socialista Miquel Soler. Ha dicho que tiene la confianza del presidente Puig y de la vicepresidenta Oltra.

El conseller de Educación, Vicent Marzà ha asegurado esta mañana que el partido le ha dado su confianza para que aporte su experiencia a la coalición en el año electoral. Marzà ha agradecido a los docentes y a toda la estructura de la conselleria su labor en estos siete años, en los que ha sido el conseller más longevo.

Marzà se ha emocionado en varios momentos de la rueda de prensa esta mañana. "He dado el 200 por ciento, todos los retos que nos propusimos a mí llegada están cumplidos o en camino de cumplirse", ha dicho.

"Hemos dado la vida y la seguiremos dando, tenemos un sistema que pone en el centro a los alumnos y que ha venido para quedarse, estamos ejecutando diez veces más infraestructuras que el anterior Consell", señala Marzà. "Ha sido un viaje excepcional, partíamos de una situación muy complicada y hemos avanzado multiplicando todas las ayudas en el ámbito cultural y no hay un país que pueda ser libre sin cultura", ha dicho, en su despedida como conseller.

La secretaria general de Més y coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado que estamos en un momento de remodelación para encarar el final de la legislatura. La pandemia ya está controlada en los centros, ha dicho y la idea es que Marzà sea una pieza fundamental en Compromís para el ciclo que comienza.

Un año clave para la continuidad de las políticas transformadoras. Es incuestionable el papel realizado. La implantación de Xarxa Llibres. La contratación de más de 11.000 docentes, la gratuidad de las aulas de más de dos años, el Plan Edificant. Y el acompañamiento a sectores culturales valencianos, así como la potenciación de los programas de deportes base. "Cuando dijimos que veníamos a salvar personas, lo decíamos de verdad y la labor de Marzà es el mejor ejemplo de la labor de una coalición que apuesta por las políticas de transformación".