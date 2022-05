El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha remitido a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, una carta solicitando la reactivación inmediata de la reforma del sistema de financiación de las autonomías, la creación de un fondo de nivelación transitorio hasta que se apruebe el nuevo modelo y "un necesario y obligatorio cambio de titularidad de la deuda pública derivada de la infrafinanciación".

El escrito, que ha trascendido hoy, fue enviado hace unos días, pero la conselleria ha preferido dejar pasar unos días para que el documento fuer recibido en el ministerio. La carta tiene una especial relevancia por el momento en que se conoce, después del último pleno del Ejecutivo actual, ya que el president de la Generalitat tiene previsto anunciar mañana (domingo, como tarde) los cambios en el Consell. Soler es uno de los nombres que aparece en todas las quinielas. La carta tendría así el gesto simbólico de la última acción de Soler, si finalmente sale del Ejecutivo, en el que permanece desde 2015.

Soler ha reiterado que "el Gobierno central no puede permanecer más tiempo impasible ante la evidencia de la situación de infrafinanciación de algunas autonomías y especialmente la valenciana y ha lamentado que "transcurridos cuatro meses desde la remisión de las observaciones sobre el cálculo de la población ajustada no se haya recibido respuesta alguna por lo que he pedido a la ministra "que se retome con valentía la reforma, puesto que un nuevo periodo de inamovilidad ni lo merecemos ni lo podemos soportar”