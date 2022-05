Escola Valenciana ha celebrat aquest dissabte 14 de maig les Trobades 2022 d’Escoles en Valencià a La Llosa de Ranes (la Costera) i Casinos (el Camp de Túria). L’entitat ha reivindicat en aquest esdeveniment “la Llibertat d’una escola diversa, feminista i coeducadora, arrelada, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica, compromesa, sostenible, universalista i solidària”. Les Trobades 2022 són un clam per “l’Escola que ens fa lliures”, que és “l’escola de Joan Fuster i la de les i els mestres que dia a dia ens fan, i ens han fet, persones lliures, amb consciència i capacitat crítica”. Escola Valenciana també ha reivindicat una escola que “ha de tindre el valencià com a llengua vehicular, que és l’única forma d’aconseguir un alumnat competent en valencià.”

La Llosa de Ranes (la Costera)

La Llosa de Ranes ha acollit la XXX Trobada d’Escoles en Valencià de la Costera, organitzada per la Coordinadora d’Escoles en Valencià de la Costera, Escola Valenciana, l’Ajuntament de La Llosa de Ranes, el CEIP Crist del Miracle, el SES La Llosa de Ranes i el Centre d’Acompanyament a la criança respectuosa Ditets, i en la qual han participat més de 8.000 persones de tota la comarca. L’acte ha començat amb una cercavila pel municipi, a càrrec del grup de xirimiters i tabaleters i la Societat Musical de la Llosa de Ranes. A continuació, han tingut lloc les paraules de benvinguda i parlaments de les autoritats. Per la seua banda, el president de la Coordinadora d’Escoles en Valencià de la Costera, Josep Roca I Espín, s’ha manifestat satisfet “per la tornada a la normalitat, després d’una tasca laboriosa per a fer possible aquesta Trobada”. A més, Roca ha agraït a l’ajuntament la seua implicació, així com a la resta d’institucions socials de la Llosa, que han treballat “amb il·lusió per a fer esta Trobada una realitat”.

Tot seguit, han arrancat els més de 60 tallers de centres escolars, associacions, editorials i institucions I també s’han disputat partides de raspall i tallers i jocs a càrrec de La Colla en Ruta d’À Punt, així com Balls del grup de danses Ras i Pla, un concert de la banda juvenil, una exhibició gimnàstica i actuacions musicals a càrrec del grup Shôkes, la banda de les Feretes i Ramonets.

Han acudit a aquesta Trobada la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego; l’acadèmic i vocal de l’AVL, Artur Ahuir; i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de la Costera.

Casinos (el Camp de Túria)

Casinos celebra aquest dissabte la XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Túria, organitzada per la Coordinadora pel Valencià Camp de Túria, Escola Valenciana i l’Ajuntament de Casinos. L’esdeveniment arrancarà aquesta vesprada amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de la Colla de dolçainers del Camp de Túria i la Batucada Umuca Girls, que acabarà a la plaça Major de Casinos, on tindran lloc els parlaments de benvinguda. El president la Coordinadora pel Valencià Camp de Túria, Voro Golfe ha manifestat l’alegria de “tornar a ocupar els carrers amb motiu de la nostra festa, la Trobada d'escoles en valencià Camp de Túria”. Golfe també s’ha mostrat content de poder celebrar la Trobada a Casinos, “un poble que per primera vegada acull la festa pel valencià. Es nota l'ambient festiu i d'alegria als seus carrers. Ens han brindat una gran acollida des dels centres educatius, ajuntament fins a la gent del poble”. També ha destacat la implicació i les “ganes del professorat de gaudir de nou de les activitats de la Trobada”. Després dels parlaments, tindrà lloc el lliurament de premis del Concurs literari sobre aforismes de Joan Fuster. Seguidament, arrancaran els diferents tallers a la plaça Major i carrers adjacents a càrrec de centres escolars, entitats, associacions I editorials. Posteriorment tindrà lloc una actuació musical a càrrec de Ramonets, un concert dins de La Gira d'Escola Valenciana. Després, se celebrarà un sopar de germanor i, per últim, un correfocs.

A la Trobada hi acudirà el diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius i Torres, i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials del Camp de Túria.