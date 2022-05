Más de 7.500 valencianos votan a favor de la república

Más de 7.500 valencianos votaron este fin de semana a favor de cambiar el modelo de Estado de una monarquía a una república. Son los resultados facilitados por las entidades organizadoras de la consulta popular realizada a lo largo del sábado con hasta 61 mesas en la Comunitat Valenciana y que no tenía ningún tipo de validez legal. En total, de las 8.212 personas que acudieron a votar, un 92 % lo hizo a favor de la república.

En la cara reversa, apenas un 6,9 % de los valencianos que se aproximaron hasta las urnas apoyó el actual modelo de Estado con Felipe VI al frente. En total, 571 votos de los más de 8.000 registrados, unos resultados que, no obstante, no resultan sorprendentes puesto quienes impulsaban la votación estaban marcados de parte. El hecho de plantear una votación para decidir este modelo es ya una forma de apoyo al cambio de modelo.

Sin embargo, la posibilidad de depositar el voto estuvo ahí para la mayoría de valencianos ya que cualquiera que hubiera pasado por plazas como la del Ayuntamiento de València o la de Patraix y fuera mayor de edad podría haber mostrado su opinión. La consulta podría considerarse una forma de protesta, una manifestación de papeles en urna que congregó a más de 8.000 personas, lo que no llega al 0,3 % de quienes votaron en las últimas elecciones autonómicas en 2019.

La Comunitat Valenciana fue la quinta en la que mayor participación hubo por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid y Navarra, una autonomía esta última que no llega a los 700.000 habitantes (una sexta parte que en la valenciana) y acudieron a votar 5.000 personas más que en las 61 mesas de la Comunitat Valenciana en la que, no obstante, no hubo ninguna en la provincia de Castelló.

Entre quienes votaron destacaron representantes de los partidos de izquierda como el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca; la secretaria general de Podem, Pilar Lima, o el diputado de Compromís en las Corts, Carles Esteve; todos ellos de formaciones que han mostrado su apoyo a la organización de la consulta.