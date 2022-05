El Ayuntamiento de Zucaina, una localidad de 100 habitantes en la provincia de Castelló, ha cancelado las 1º Jornadas de Memoria Democrática Alto Mijares-Zucaina, por miedo "a que pueda venir gente con bates de béisbol a pegar a la gente". Así lo ha denunciado la asociación memorialista "Montañas de Libertad".

Las jornadas contaban de 12 ponencias, una exposición y una obra de teatro y estaban previstas para los días 2 y 3 de julio en esta localidad. La asociación explica que ya contaba con la autorización del Ayuntamiento para el uso de un local del municipio, el programa y las intervenciones cerradas y los materiales de difusión diseñados. Pese a esto la alcaldesa del Partido Popular "en la reunión solicitada para hablar de los detalles de las jornadas, nos comunica que revocarán la autorización por el temor 'a que pueda venir gente con bates de béisbol a pegar a los asistentes', sin ningún fundamento, basado exclusivamente en los comentarios que había recibido de su entorno".

El consistorio, aunque desmiente en un comunicado a la asociación memorialista y explica que es "un firme defensor de la libertad de expresión y derechos fundamentales de los ciudadano", confirma que "este no podrá tener lugar en el local municipal" y pide a los organizadores, "una ubicación alternativa".

El argumento del consistorio es que carece de "los medios necesarios para hacer frente a los problemas de orden público que un acto como el que pretenden llevar a cabo puede ocasionar", en referencia a las jornadas de memoria histórica. Sin embargo, el presidente de la asociación, Ernesto Rodrigo, dice que "esto es falso, porque Montanejos está aquí al lado y tiene una comandancia de la Guardia Civil, y si hay amenaza se puede comunicar a las autoridades competentes".

Montañas de Libertad considera "muy grave la actuación del Ayuntamiento de Zucaina, que en pleno estado de derecho, decide a través de supuestos e interpretaciones, censurar a la memoria que tanto necesitamos recuperar".

Homenaje al combatiente republicano

La asociación asegura que "la única información de la que dispone el Ayuntamiento, ya que no tuvimos oportunidad de darle más, es una publicación sobre el 1er Homenaje al Combatiente Republicano, un acto que no forma parte de las jornadas y que se llevará a cabo en otra ubicación y no en el local solicitado para estas. Son dos actos distintos en ubicaciones diferentes".

Por esto, la asociación critica que "el ayuntamiento decide dos veces y decide mal, en base a supuestos e interpretaciones. Pero además con su actuación vulnera los derechos fundamentales y obvia su responsabilidad: la de garantizar los derechos fundamentales como la libertad de expresión, y la de poner los medios necesarios para realizar los actos en su municipio con total normalidad".