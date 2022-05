El expresidente del PP provincial de Valencia y diputado nacional Vicente Betoret ha afirmado que los gastos de la campaña electoral de 2007 de Vilamarxant, municipio al que se presentaba como alcalde, "los debió pagar el partido" y ha puntualizado que no abonó "nada" de su bolsillo.

Betoret se ha pronunciado así, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por Thematica, pieza en la que hay nueve personas acusadas por el presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008; así como por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos municipales.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntaba que la trama había abonado, con dinero público procedente de Imelsa, gastos electorales en 2007 y 2008 al margen de la contabilidad oficial del PP en varias localidades, entre ellas Vilamarxant, de la que Betoret era alcalde y responsable de campaña. Sobre Betoret los presuntos hechos irregulares habían prescrito.

En la vista, Betoret ha comentado que en 2007 se presentó como alcalde para Vilamarxant, al igual que lo hizo en cuatro ocasiones más. Preguntado por si recuerda si Thematica le organizó actos electorales, ha dicho que lo desconoce. "La sociedad me suena por haberla leído en prensa", ha puntualizado.

Ha afirmado que no recuerda haberse reunido con el responsable de Thematica, Rafael García Barat, ni haber acordado con él actos de campaña: "Que yo recuerde, no. Hablamos de hechos de hace 13 o 14 años", ha apostillado. Ha afirmado que para ese ejercicio se hizo fotos para publicitarse pero no recordaba a quién se encargó la labor.

Preguntado por si pagó de su bolsillo algún gasto electoral, ha señalado: "No me encargaba de eso. Yo era candidato y también en ese momento secretario general y me movía por toda la provincia. No pagué nada de mi bolsillo. Entiendo que los actos los pagaría el partido, pero lo desconozco".

Así mismo, ha manifestado que conoció al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado yonqui del dinero, en la facultad y luego en el partido. Ha señalado que no se reunía habitualmente con él sino que coincidían en actos "con más personas".

Interpelado por si tuvo acceso a las grabaciones que hizo Benavent a cargos públicos y del partido, ha contestado que "no". "Ni tuve acceso ni las pude escuchar. Había un rumor de que había copias del pendrive que circulaban por ahí y que mucha gente lo tenía".

En la sesión de este martes también ha comparecido ante el tribunal, como testigo, la exconcejala de Cultura con el PP en el Ayuntamiento de València Mayrén Beneyto, en relación con los contratos municipales del Bibliobús --biblioteca itinerante en verano-- cuestionados por la Fiscalía.

Al respecto, la exconcejala ha indicado que llegó a la Concejalía de Cultura en 2009 porque su antecesora, María José Alcón, se puso enferma "y de la noche a la mañana me llamó Rita -la exalcaldesa Rita Barberá, ya fallecida- y me lo dijo".

Sobre el Bibliobús, ha apuntado que en 2009 se siguió haciendo porque "estaba previsto por la anterior concejalía". "Así estaba estipulado y no iba a romper con ello. Sabía era buena acción, digo yo... Pienso que llevar libros a las playas podría ser bueno. Nada me hacía suponer que incumpliera algo".

En esta línea, ha manifestado: "Yo hice continuidad. Lo que ponía estaba todo reglamentado y el ayuntamiento lo consideraba bien. Había pasado todos los trámites". "Una llega al puesto, le dan una serie de cosas y yo continué con ello pero nada más. No recuerdo ni haber firmado la moción", ha añadido.

Preguntada por el motivo por el que se contrató con Thematica, ha dicho que no conocía a la empresa pero "había ese contrato y me parecía que no tenía por qué estar mal. Conocía que la labor era buena. Si se había hecho y a la gente de mi alrededor le parecía oportuno, yo no iba a llegar del día a la mañana y cargarme todo". "No recuerdo nada más que el autobusito. El equipo de trabajo me decía que hacían un buen trabajo. Aquello que crees que es un bien para los ciudadanos, lo haces. Con toda la naturalidad del mundo", ha apuntado.

En la sesión de este martes también ha declarado, como testigo, una diseñadora de la empresa Thematica Events, quien trabajó en la campaña electoral del PP de 2007 de Moncada y Vilamarxant. Ha afirmado que participó en estos trabajos porque se los encargaba su jefe, Rafael García Barat.

Ha indicado que no solía tratar nada con el candidato de Moncada, Juan José Medina, y ha añadido que si tenía algún correo electrónico con él "sería algo puntual. No era habitual". Ha aseverado que ella no era la encargada de la facturación ni de los presupuestos y ha subrayado que "nunca" recibió dinero en metálico por las campañas.