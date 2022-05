El exsuegro de Marcos Benavent declara que no manipuló las grabaciones que dieron pie al caso Taula

El exsuegro de Marcos Benavent, autoconfeso yonqui del dinero, Mariano López, ha ratificado la veracidad de las grabaciones que dieron pie al caso Taula, en el juicio de la pieza de Thematica Events que se ha retomado hoy con la declaración de testigos.

López ha explicado en su declaración, solicitada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el entonces gerente de Imelsa era su yerno y que llegó a comentarle que "grababa a gente, pero no me dijo a quien, ni qué grababa. Como era mi yerno, iba a mi casa de campo, él estaba por allí y utilizaba el ordenador".

Mariano López no descubrió las grabaciones hasta "el año 2013 o 2014", cuando Benavent ya se había separado de su hija en 2009, mientras organizaba los archivos de su ordenador. Al encontrar las grabaciones, el empresario de Xàtiva asegura que "escuché algunas, para saber qué era, pero no todas". En esas grabaciones Mariano López asegura que identificó a Benavent, Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, y Emilio Llopis, ex alcalde de Genovés y jefe de gabinete de Rus en la institución provincial. Comunicó estos hechos a la Fiscalía Anticorrupción. "El fiscal me requirió para que aportara grabaciones de un ordenador de mi casa. Me preguntaron por qué tenia las grabaciones y yo declaré que estaban en mi ordenador de mi casa de campo y las aporté a la Fiscalía".

Audios del caso Taula

Al ser interrogado sobre si manipuló los audios que dieron pie al caso Taula, Mariano López se ha mostrado firme. "Por supuesto que no. Además no tengo conocimientos de informática. No he tocado para nada las grabaciones. Y cuando las aporté a la fiscalía, ya lo declaré en su momento, ya dije que no estaban manipulados, no he manipulado nunca, nunca las grabaciones", ha asegurado vehemente.También ha confirmado que se quedó con una copia de la grabaciones "y la guardé ante notario por si acaso, ocurriera cualquier cosa", ha asegurado.

El ex suegro de Benavent ratifica así la veracidad de las grabaciones que Benavent asegura haber manipulado, con la clara intención de socavar los cimientos del caso Taula, construido a partir de las grabaciones en las que Benavent grababa las supuestas prácticas corruptas.