Compromís y PSPV son socios de un gobierno de una institución que ven diferente. Qué son y qué han de ser las diputaciones es un tema que divide a los dos partidos de izquierda que forman parte del ejecutivo provincial en Valencia. Unos creen que es una institución a eliminar y los otros, que en momentos coquetearon con esa idea, aseguran que ahora, tal y como llevan las riendas de la corporación, cumple sus objetivos y es necesaria. Y es ahí donde el PP insiste en sacar a relucir las diferencias, escenificadas este martes en el pleno de la corporación.

Los dos socios discreparon en sus votos a una propuesta de los 'populares'. El principal partido de la oposición presentó una moción para reivindicar el papel que hacen las instituciones, corporación en la que Compromís y PSPV gobiernan juntos en Valencia. Formar parte del ejecutivo no sirvió para que la coalición valencianista votase a favor como sí que hicieron PSPV y PP con la abstención de fondo de Cs, que se pone de perfil.

"Es una institución anacrónica, del siglo XIX", justificó el portavoz de Compromís, Xavier Rius, ante la propuesta que no desaprovechó la oportunidad para citar casos de corrupción del PP en estas instituciones. "Claro que el PP quiere que continúe, les da igual siglo XIX que siglo XXI", sentenció Rius quien pidió incrementar competencias y financiación en Generalitat como en los ayuntamientos y lanzó una pulla a sus socios: "Todos los partidos menos el PP se manifestaron a favor de eliminar las diputaciones en 2018".

No entraron en el cuerpo a cuerpo PSPV y Compromís aunque sí que hubo mensajes velados. "El gobierno compuesto por PSPV y Compromís está haciendo esa profundización democrática que reclamamos para estas instituciones", señaló la diputada socialista Pilar Sarrión. Los socialistas apoyaron al PP en su propuesta presumiendo de gestión, de eliminar el "clientelismo" y aumentar las ayudas directas a los ayuntamientos. También señalaron que ese es el camino marcado por la V Conferencia de Presidentes Provinciales celebrada la semana pasada.

Esa cita ya dejó patente las diferencias entre ambas formaciones. La declaración final del evento incluía la petición de un mayor marco competencial para estas entidades con responsabilidades propias, especialmente en solvencia financiera, algo que, vía Twitter, el propio Rius rechazó. "No en mi nombre", dijo el responsable del área de Cultura de la corporación provincial quien aseguró en sus redes sociales que las competencias "no se pueden inventar" y que la propuesta es "un reconocimiento a que tal y como están las diputaciones son prescindibles".

En esa disparidad de criterios quiso ahondar el diputado 'popular' Ximo Segarra quien cargó contra la postura de Compromís. "El municipio es la estructura que más años tiene y no hay nadie que piense que no sean necesarios, puede ser que usted sí", le replicó devolviendo su crítica a las corporaciones provinciales por "anacrónica". También le respondió que no por haber casos de corrupción se puede dudar de una institución. "¿Vamos a poner en tela de juicio las comunidades autónomas por la misma razón?", añadió mientras desglosaba los ERE de Andalucía, el procés en Cataluña o hasta las investigaciones contra Oltra.

Por su parte, Ciudadanos se puso de nuevo de perfil con una abstención pese a que en 2018 apoyó (igual que el PSPV) en las Corts eliminar estas corporaciones. "Queremos su modernización, transparencia y democratización", dijo el diputado Jesús Gimeno quien planteó que se pudiera votar directamente a los representantes provinciales.