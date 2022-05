Si Alberto Núñez Feijóo celebra que el regreso del rey emérito sea a Galicia porque promociona la imagen de esta tierra, Ximo Puig se decanta más por el Benidorm Fest, los Goya o la Copa Davis. Son dos formas de presumir de lo que se tiene en un territorio, se podría decir. "Preferimos imágenes de acontecimientos que tienen repercusiones positivas y no de otros que no tienen ningún valor", dijo sobre una posible presencia de Juan Carlos I.

El regreso del rey emérito a España, aunque solo como una visita temporal, no emociona ni mucho menos al jefe del Consell. Ni siquiera como imagen promocional de las regatas en algún puerto valenciano. Mejor la Copa Davis que se celebrará en València en otoño, el Benidorm Fest (tan de moda después del tercer puesto de Chanel en Eurovisión) o los Goya del pasado febrero.

Puig tiró de frase habitual del emérito para asegurar que lo hecho por Juan Carlos I "no es motivo de orgullo y satisfacción". "Cada uno tiene su concepto de la ética y la moral", expresó dirigiéndose sin mencionarlo hacia el PP que ha aplaudido este regreso, antes de añadir que ha habido "un comportamiento que no es adecuado" y que "no cumplir los deberes de Hacienda es una cuestión que afecta al corazón de la democracia".

El 'president' de la Generalitat, tras reunirse con el grupo socialista en las Corts, reiteró su "respeto" a la Constitución, incluida la monarquía, pero indicó que "otra cosa es lo que ha hecho una persona que no ha actuado de manera decente".