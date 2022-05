"Si la deuda de la Sareb la pagamos todos, que las casas sean públicas y no de fondos buitre"

"Tenemos un país al revés. Cuando una persona entra a un súper y roba una caja de leche la mandamos a la cárcel, pero cuando nos roban miles de millones la ciudadanía mira para otra parte. No vamos a consentir pagar 37.000 millones para hacernos con la Sareb y que luego se malvenda a fondos buitre. Si la deuda la hemos pagado nosotros, entonces que las casas sean nuestras". Así de directo se ha manifestado José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una concentración frente a Les Corts Valencianes para demandar "a todos los partidos políticos" que reclamen al Gobierno la gestión pública de las viviendas del banco malo.

La plataforma ya había hecho una reunión, a la que se presentaron Ciudadanos, Podem, EU, PSPV y Compromís. No acudieron PP ni Vox. Hoy, tras la concentración, han acudido a dialogar con la PAH la coordinadora de Podem Pilar Lima, así como la diputada morada Naiara Davó, además de Sabina Escrig (PSPV), Belén Bachero (Compromís) y Estefanía Blanes (EU). El Partido Popular y Vox tampoco han salido en la foto.

"La Sareb solo nos quiere echar a la calle, a un vecino le llegó una reclamación de 20 céntimos", dice una afectada de Alfafar.

El modelo de De Guindos (vender las casas a intermediarios financieros) "sigue presente en un Gobierno progresista que además se ha hecho con la mayor parte del accionariado de la entidad", denunció González. Los gestores de la vivienda han cambiado. Antes eran Servihabitat (Caixabank), Altamira (Santander) y Haya Real Estate (del fondo buitre Cerberus). Los nuevos, como ha destacado González, son todos fondos buitre. Se trata de Hipoges (del fondo KKR) y Aliseda-Anticipa (Blackstone). Para la PAH "los diputados de Les Corts tienen que pronunciarse. Si están a favor de que las viviendas que pagamos todos sean para los valencianos o para los fondos buitre extranjeros".

Tras la reunión con los representantes de los partidos se ha acordado que se elevará un Proposición No de Ley (PNL) a Les Corts, aunque la intención de la PAH era conseguir una declaración institucional que necesita el apoyo de todos los grupos políticos.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda Héctor Illueca ya se ha movilizado, incluso por otras autonomías, para recabar apoyos y hacer una declaración conjunta al Gobierno para poder gestionar las viviendas de Sareb, algo a lo que el presidente de la Generalitat Ximo Puig, también dio su apoyo.

"La Sareb nos quiere en la calle"

Lorena es una de las más de 100 vecinas de un bloque de viviendas de la Sareb en Alfafar. Este diario ya publicó el acoso inmobiliario al que se están viendo sometidas las familias desde hace más de un año para que desistan de renovar sus alquileres. Cartas con impagos falsos, órdenes de desahucio con contrato en vigor, y burofaxes continuos. "Como anécdota te puedo decir que a un vecino le llegó una reclamación por impago de 20 céntimos", recuerda.

Gemma vive en Puçol, también en un bloque de viviendas de la Sareb. También le siguen llegando cartas de desahucio, presiones, pegatinas en los trasteros alertando de que deben dejar la vivienda en 20 días aunque les queden año de contrato. En definitiva un infierno administrativo de presiones para que las inquilinas desistan y se vayan.

En ambos casos el gestor de vivienda es Haya Real Estate, la inmobiliaria del fondo buitre Cerberus en España. Una inmobiliaria que recientemente ha perdido el importante contrato de gestión de buena parte de la Sareb en favor de Hipoges (KKR) y Alisedsa-Anticipa (Blackstone). Eso significa que, en teoría ya no gestiona las viviendas. Pero ni Gemma ni Lorena saben nada y no han sido notificadas.

Pero Cerberus tiene otras ramas, como Promontoria Coliseum, su filial que cuenta los casos de desahucio de familias vulnerables en València por decenas y en barrios como la Fuensanta, Monteolivete, La Torre u Orriols. El último de ellos esta misma mañana, que ha sido paralizado por los vecinos.

Por este motivo la PAH también ha decidido protestar esta mañana frente a la sede de la entidad en València y trasladar sus reivindicaciones, sin obtener respuesta. "Nos dicen que no saben nada, que ellos ya no gestionan eso, pero no sabemos a quién tenemos que pagar ni quienes son los gestores de las casas, solo que los trasladarán a Madrid", explica Lorena. Llevan semanas intentando contactar por teléfono "para que nos den información de algún tipo, pero nada".

Amparo está afectada por el mismo bloque de Lorena, en Alfafar, donde viven 100 familias y algunos inquilinos ya se han tenido que ir por la presión de la Sareb. Ha denunciado megáfono en mano que "la Sareb solo quiere tirarnos a la calle aunque tengamos contrato de alquiler. Nosotras solo queremos pagar y seguir tranquilas dentro de nuestra casa, y si la deuda la hemos pagado todos, entonces que la vivienda sea pública y nos dejen renovar los contratos". Lorena ha remachado que "queremos que las viviendas las gestione el Gobierno, y Blackstone y otros fondos buitre. Si lo hemos pagado que sea público".

Sobre la ausencia de los partidos a la derecha de Ciudadanos, González ha explicado que "las personas que viven en casas de la Sareb no solo votan a los partidos que están hoy aquí. Son gente diversa, y creemos que este es un tema de bienestar social en el que se deberían implicar todos. Volvemos a preguntar a estos partidos si prefieren que las viviendas sean de la Generalitat y para la gente o que se vayan para los fondos buitre cuando encima las hemos pagado nosotros", sentenció.