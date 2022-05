Dos de las conselleras de Compromís reprendieron este viernes a sus compañeros del grupo parlamentario en las Corts reivindicando que la convalidación de las medidas anticrisis y fomento de las energías renovables propuesto por el Consell se haga como decreto y no como propuesta de ley como reclaman algunos diputados de la coalición valencianista.

Mónica Oltra y Mireia Mollà, vicepresidenta y portavoz del Consell y la responsable de Medio Ambiente, mostraron su "deseo" de que el documento sea validado en las Corts tal cual está por la vía del decreto, tanto por ser más rápido como por considerar que "está bien tal cual está".

Podría parecer una cuestión exclusivamente de forma, del cómo, pero tiene mucho de fondo, del qué. En este sentido, algunos diputados de Compromís y Unides Podem rechazan varios puntos del contenido de este texto que prevé la aceleración de la implantación de energías renovables como las fotovoltaicas, un punto contra el que tienen recelos al restar papel a los ayuntamientos.

Tramitarlo como ley abriría la puerta a introducir cambios a lo redactado por el ejecutivo y supondría enmendar el trabajo de sus compañeros en el gobierno valenciano, algo que, para Oltra, no obstante, no supone una desacreditación. "Respeto mucho el trabajo de los grupos", señaló, aunque mostró su deseo a que se convalide por decreto. "Creo que está al 50 %, soy muy optimista", añadió.

Mollà fue más allá y entró en el qué, en la materia política del documento. "Se puede mejorar, seguro, pero está muy bien como está", aseguró. "Creo que el decreto es muy positivo, muy garantista y se ajusta a la dimensión y la escala de las plantas fotovoltaicas y eólicas que tienen cabida en nuestro territorio", complementó luego. "Está tremendamente participado por las consejerías, es un decreto muy acordado y muy positivo, mi deseo es que se tramite tal cual", añadió por si hubiera dudas.

Y hasta una cuarta dijo sobre las dudas respecto al papel de las corporaciones municipales a la hora de dar o no licencias: "En el decreto del Estado pueden pedir más, pero en el nuestro tienen más papel del que tenían hasta ahora, eso está claro", dijo mientras remarcaba: "No podemos bloquear desde todos los municipios los proyectos porque sí". La transición energética "la tenemos que hacer todos, no solo el de al lado", agregó.

Las palabras de las dos responsables en el Ejecutivo suenan a reproche a sus compañeros de coalición mas no de partido. Graciela Ferrer, Josep Nadal y Mónica Álvaro fueron los tres diputados del grupo parlamentario que firmaron la carta criticando las medidas del decreto y los tres son de Més-Compromís, el antiguo Bloc, mientras que Mollà y Oltra forman parte de Iniciativa.