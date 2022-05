Las palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cuestionando la estrategia de su compañera en el ejecutivo, Gabriela Bravo, para abolir la prostitución no han sentado nada bien en el PSPV. Minutos después de la rueda de prensa de la portavoz del gobierno valenciano, el PSPV emitió una nota de prensa en boca de su vicesecretaria de Igualdad, Ana Domínguez, asegurando que “la única vía feminista es la abolicionista” y recordando que el Botànic ya se manifestó a favor de la abolición.

Sin mencionar directamente a Oltra, pero con coincidencia temporal y cruzada en argumentos, los socialistas reivindican que los partidos que sustentan al Botànic aprobaron el 7 de octubre de 2021 en las Corts "una PNL a favor de la abolición de la prostitución". “Eso es lo que está haciendo el Consell de Ximo Puig, dando pasos para acabar con la esclavitud del siglo XXI que afecta a las mujeres”, señalan desde la formación socialista en clara referencia a las medidas propuestas por la Conselleria de Justicia y de las que se ha desligado Oltra.

La vicesecretaria de Igualdad del PSPV explica que la PNL aprobada en 2021 por Compromís, Unides Podem y PSPV recogía tres iniciativas diferentes: “la punitiva, castigando a los puteros, la de acompañamiento a las víctimas, garantizándoles oportunidades de vida, y la pedagógica, para hacer entender a la sociedad que en ningún caso la regulación es un opción para acabar con la prostitución”.

“La modificación del Código Penal para castigar a los puteros y multar a los locales donde se ejerce la prostitución es un objetivo al que no vamos a renunciar”, ha apuntado la portavoz del PSPV-PSOE en la línea de la ley que ha propuesto su partido en el Congreso y de las acciones que está llevando a cabo Bravo. “En la Comunitat Valenciana ya hemos presentado ordenanzas abolicionistas y no pararemos hasta conseguir acabar con la esclavitud de las mujeres, porque desde el Partido Socialista y desde el Consell no entendemos el feminismo de otra forma”, ha concluido.