Qué hacer con la prostitución es un debate teórico que divide al feminismo y que genera a nivel práctico importantes tensiones en los partidos de izquierda, algo que aterriza directamente en el Consell. Su materialización se ha visto esta semana con dos habituales en los choques internos del gobierno valenciano, Mónica Oltra y Gabriela Bravo, al cuestionar la primera las medidas planteadas por la segunda para abolir la prostitución.

Así, si tal como publicó este periódico, la Conselleria de Justicia avanza en la implantación de medidas para sancionar a los clientes y a los espacios en los que se consume prostitución, la portavoz del Ejecutivo y responsable de Igualdad se desliga de esta estrategia, sortea respaldarla y critica la «brocha gorda» al ser «inútil» en política.

Por ejemplo, sobre la modificación de la Ley de Espectáculos en la que trabaja el departamento que dirige Bravo y que permitiría multar con hasta 60.000 euros a los prostíbulos, Oltra señaló que es «un anteproyecto» sobre el que «se está estudiando» la posibilidad de presentar alegaciones desde su conselleria (para lo que tiene de plazo hasta final de mes).

Oltra escenificó su desacuerdo con la estrategia de Bravo sin reprobarla directamente alegando que sobre la prostitución «hace falta más que una política punitivista», es decir, que sancione. Esta es la línea en la que se mueve la estrategia del departamento de Justicia (también porque son las que responden a sus competencias) así como la defendida por el PSOE en el Congreso con una propuesta de ley para poder perseguir a los clientes con castigos de prisión. «Cuando hablamos de fenómenos muy complejos, no depende de una ley», expresó la también consellera de Políticas Inclusivas e Igualdad quien lanzó una serie de adjetivos que podrían sonar a tirón de orejas a las línea tomada por Bravo: propuestas de «brocha gorda», evitar «posiciones despóticas» así como que considerar una «profunda estulticia» (véase ignorancia o estupidez) confrontar regulación y abolición «cuando abolición es un marco regulatorio».

Pero al igual que en las partituras musicales están marcados los silencios, en política lo que no se dice también tiene su significado.

Por ello, que Oltra al poner en valor la acción del Consell sobre la prostitución no mencionara ni una de las medidas propuestas por Bravo respecto a la prostitución mientras se prodigaba en otras como la Renta Valenciana de Inclusión o el Programa Alba llevados a cabo por su departamento fue un grito sordo que exhibía las diferencias internas.

«Estas acciones no las tiene ninguna comunidad autónoma, son el feminismo que se come», reivindicó Oltra al tiempo que añadió, casi como sentencia, que existen estudios que demuestran que las políticas punitivistas «causan perjuicios en el ámbito de las mujeres más vulnerables, las que son víctimas de explotación sexual».

Apoyo a una PNL de 2021

El choque, no obstante, no se quedó ahí. Las palabras de la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís no sentaron bien en el PSPV, defensor de usar la vía de la sanción a clientes y aquellas personas que se lucran de su negocio para abolir la prostitución.

Sin mencionar directamente a Oltra, pero con coincidencia temporal, el PSPV respondió a la vicepresidenta asegurando que «la única vía feminista es la abolicionista» y recordando que el Botànic ya se manifestó a favor de la abolición.

Así, la vicesecretaria de Igualdad de los socialistas , Ana Domínguez, apuntó que los partidos del Botànic aprobaron el 7 de octubre de 2021 en las Corts «una PNL a favor de la abolición de la prostitución» y defendieron que «eso es lo que está haciendo el Consell de Ximo Puig» en clara referencia a las medidas propuestas por Bravo.

En esta moción, además de la apuesta por planes de integración social y campañas de sensibilización por los que sí que abogó el viernes Oltra, se pide «la penalización con contundencia de la demanda de los mal llamados clientes, que son «puteros» o «prostituidores», con sanciones de tipo social o legal».