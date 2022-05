Podemos aprovechó el final de su fiesta de la primavera en Viveros para darse un baño de amor propio entre paraguas morados protegiéndose del calor. El partido tiró de orgullo para destacar su labor en el Gobierno de España, hacer bandera de las políticas feministas y, sobre todo, reivindicar su papel en las futuribles confluencias a la izquierda del PSOE.

«Podemos es la fuerza que cambió para siempre la política española, acabó con el bipartidismo y ha llevado a la izquierda de este país a sus mejores resultados y sus máximas cotas de poder institucional», expresó Belarra ante gritos de ‘Sí se puede’ tirando de resultados en las urnas para destacar el peso del partido en una especie de precampaña interna que dirimirá la configuración del espacio hacia las elecciones.

Lo hizo en València, un territorio en el que la formación morada tiene puestos los ojos en pactar con Compromís, que contó con representación entre el público. A los valencianistas pudo haberse dirigido sin mencionarlos la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, cuando señaló que por parte del partido morado «no va a faltar compromiso ni generosidad con la unidad», pero avisando que Podemos «es indispensable» en estos procesos de confluencia.

«Necesitamos a Podemos liderando candidaturas amplias», dijo la también ministra de Derechos Sociales quien exigió que estas fueran «respaldadas por primarias abiertas a la ciudadanía». El comentario suena a una pulla al proceso de alianza en Andalucía que acabó con Podemos renunciando a presentar a su candidato y en el que tuvo un papel determinante Yolanda Díaz, alejada en los últimos meses del partido de los círculos.

Sin menciones valencianas

Más allá de posibles interpretaciones veladas de los mensajes sobre futuribles procesos de unión electoral, Compromís no apareció referenciado en ninguno de los discursos. Lo más cerca fue un «resto de fuerzas hermanas del bloque de investidura» sin ninguna concreción que chocó con las menciones materializadas a Bildu o Esquerra, con representación política participante en mesas y debates el día anterior.

De hecho, en general, las menciones a los asuntos autóctonos brillaron por su ausencia además de para agradecer el trabajo de la estructura valenciana para organizar el evento. En los discursos aparecieron Olona (candidata de Vox a Andalucía) o Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), pero ni Botànic ni Compromís ni por supuesto la expresión financiación autonómica formaron parte del repertorio ni de las ministras y dirigentes de Podemos ni siquiera del vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, quien centró su discurso en temas internacionales.

Entre los temas sobre los que más incidieron las dirigentes moradas han sido los avances en la agenda feminista. Lo hizo la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, quien recordó que la semana pasada se aprobó la nueva ley del aborto y que esta próxima semana saldrá adelante en el Congreso la ley del solo sí es sí, «la ley del hermana yo sí te creo». «Son semanas históricas para los derechos de las mujeres, hemos convertido las demandas del movimiento feminista en leyes y políticas», reivindicó Montero.

Illueca asume el rol de ‘candidatable’ para la Generalitat

Más allá de celebrarse en València, un guiño de la dirección estatal a Podem, las intervenciones valencianas se limitaron a la de Héctor Illueca. El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda fue el encargado de abrir el acto final del partido ‘Que hablen los pueblos’ con hasta nueve turnos de palabra.

Su intervención estuvo centrada casi en exclusiva por cuestiones internacionales sobre la guerra de Ucrania, la defensa de la paz o las críticas a los avances de la OTAN hacia Rusia, pero tuvo un tinte autonómico que no vino marcado por sus palabras sino por el hecho mismo de estar interviniendo.

Que Illueca fuera el responsbale de hablar como representante valenciano le da los galones de candidatable de Podem en la Comunitat Valenciana. Hay que recordar que Illueca ocupa el cargo más alto a nivel institucional de Podem en la Generalitat (es vicepresidente), pero la líder a nivel orgánico es Pilar Lima quien también es la portavoz de la coalición Unides Podem en las Corts.

En un acto de partido como la Fiesta de la Primavera de Podemos no habría sido extraño que la responsable de intervenir hubiera sido Lima, sin embargo, el micrófono recayó en Illueca a quienes no son pocas voces que le sitúan al frente del cartel electoral de la formación si no hay acuerdo con otros partidos para ir juntos.

Durante su intervención, Illueca habló del «riesgo de involución democrática» y apeló a urdir una alternativa «que anude el socialismo, la soberanía y la democracia para frenar al populismo de extrema derecha».