"Ser mujer probablemente ha marcado mi trayectoria, pero no me he sentido nunca discriminada" Anna Veiga, 'madre científica' de la primera niña in vitro de España, protagoniza el nuevo mural del proyecto 'Dones de ciència' de la UPV y Las Naves | La iniciativa suma ya 27 obras con la del CEIP Pinedo