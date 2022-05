Como cada año, el verano nos atrae con la idea de baños en la playa o piscina, tardes de relax a la sombra y de días que se hacen casi eternos. Para quienes vivimos en el hemisferio norte, la estación oficial de verano empieza el próximo martes 21 de junio a las 11:14 am (hora peninsular) y se quedará con nosotros durante 93 días y 16 horas, terminando el 23 de septiembre con el comienzo del otoño. Cuando hablamos del inicio de verano, en realidad nos referimos al solsticio, que conlleva que ese mismo día sea el más largo del año. El solsticio realmente supone un instante, no una jornada entera. Ocurre cuando el Sol se encuentra en su declinación máxima respecto al ecuador celeste. En otras palabras, es cuando nuestra estrella queda completamente "encarada" a nuestro hemisferio Tras ese momento, que en latín quiere decir solstitium (sol quieto), el Sol reinicia su recorrido hacia al sur. Así el verano es sinónimo de la progresiva disminución de la cantidad de horas de luz diarias. En el otro solsticio, el de invierno, esto es al revés, ya que a partir de ese momento las horas de luz solar comienzan a aumentar poco a poco. El ángulo de inclinación del eje respecto al plano orbital varía de 22,1º a 24,5º en un ciclo aproximado de 41.000 años. Si el eje no estuviera inclinado, no tendríamos estaciones y la duración del día y de la noche sería siempre la misma. Con esto, las temperaturas no variarían a lo largo del año, algo parecido a lo que ocurre en el Ecuador, donde las dos estaciones están definidas solo por las precipitaciones. Allí la insolación no cambia gran cosa durante el año. Actualmente, el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23,5º aproximadamente respecto al plano de la órbita que describe alrededor del Sol. Cuanto más "extrema" es esa inclinación, cercana a los 22,1º y 24,5º, por tanto, las estaciones son más contrastadas entre sí. La incidencia de los rayos del Sol dependen de ella. Cuando es verano, en el hemisferio norte los rayos del Sol impactan de forma más perpendicular y así producen más calor. En el hemisferio sur, al contrario.