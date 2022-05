Climatológicamente, el verano empieza el 1 de junio y ya se puede decir que el de este año será más cálido de lo normal y con lluvias más intensas, si las hay, a partir de agosto. La culpa de este incremento de las temperaturas y de las tormentas la tiene la anormal calidez del agua del Mediterráneo a estas alturas del año.

«Es preocupante que aún no estemos en junio y el Mediterráneo ya esté hecho un caldo», explica el climatólogo de la Universidad de Alicante, Samuel Biener. «Por un lado -añade-, eso supondrá que tendremos bastantes noches tropicales en la costa, porque si el mar está caliente no puede bajar mucho la temperatura por la noche y la brisa por el día no refresca tanto. Y, por otro, de cara a finales de verano tiene mayor potencial de que se produzcan lluvias torrenciales si coincide con la entrada de aire frío en altura».

Biener alerta que, de hecho, el Mediterráneo es el mar cuya temperatura presenta una mayor anomalía en todo el planeta: «En estas últimas semanas, como apenas ha hecho viento y ha hecho mucho calor, su temperatura ha subido muy rápidamente y en algunas zonas ya alcanza los 22 o 23 grados, que es una temperatura propia de finales de junio hasta mediados de julio pero no de la segunda quincena de mayo». Así pues, «salvo que tengamos un reajuste energético con episodios de tormentas que refresquen la temperatura del mar, será un verano bastante duro», subraya.

La inusual calidez del mar afecta a las zonas de costa pero, según advierte Biener, este incremento anómalo de las altas temperaturas se va a notar especialmente en las zonas de interior de la Comunitat Valenciana, donde la previsión es que los termómetros marquen hasta dos grados por encima de lo habitual.

Se esperan alcanzar los 38 º C

La temperatura media en la Comunitat Valenciana oscila en verano sobre los 25 grados y máximos de 35 o 36 grados. «Pero la previsión es que este año los máximos puedan llegar a 38 y que incluso haga más calor -explica Biener-. Normalmente en el interior estamos viendo que por el día hace más calor de lo normal, mientras que en la costa es por la noche porque cada vez el Mediterráneo es un mar más tropical».

Se prevé un verano más caluroso y también más seco, aunque todo parece indicar también que en el caso de que haya lluvias estas serán más intensas. Además, tal como indica Biener, los climatólogos llevan detectando en los últimos años un incremento de las lluvias en agosto e incluso en julio.

«En verano en la Comunitat Valenciana apenas llueve excepto en algunas zonas de montaña -recuerda-. Pero en los últimos años hemos tenido veranos relativamente húmedos por las tormentas de junio y sobre todo agosto, cuando tenemos las primeras lluvias intensas que muestran la cercanía del otoño y que son más propias de septiembre. Veremos si es algo puntual o, efectivamente está cambiando algo».

Y aunque como climatólogo prefiere ser prudente, pues los estudios del clima obligan a observar largos periodos de tiempo para confirmar que un fenómeno no es algo puntual, Biener reconoce que estos comportamientos poco habituales «apuntan a que son manifestaciones del cambio climático y que lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es bastante alarmante».