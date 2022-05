El PP no será la única ausencia en los actos institucionales del 40 aniversario del Estatut. Ciudadanos y la extrema derecha de Vox se unen al boicot de los ‘populares’ y no acudirán a ninguno de los eventos promulgados por la Generalitat para conmemorar los 40 años del autogobierno valenciano. Los motivos alegados son diferentes, de las críticas al lema al ataque directo a la legislación autonómica, pero la decisión es la misma: no acudir.

Si el lunes fue Carlos Mazón el que anunció la decisión del PPCV de no acudir a ninguno de estos actos, este martes, se sumaron Ciudadanos y Vox. El primero se acogió a los mismos motivos facilitados por el líder de los ‘populares’: el lema, Fent País, un eslogan del que, aseguró la síndica de la formación naranja en las Corts, Ruth Merino, “se haya utilizado de forma perversa para dividir”; mientras que Vox lo basa en su “coherencia” a terminar con el estado autonómico. “No ha sido una decisión fácil”, admitió en sus explicaciones Merino quien insistió en que no ir entra en “contraposición” con el apoyo de Ciudadanos al estatuto “y el Estado autonómico”. “No dejamos de acudir no porque no creamos en ello, es una fecha importante, pero creemos que esa utilización del lema de los 40 años del estatuto que está haciendo el PSPV y el Botànic para dividir no es adecuado”, expresó la portavoz en las Corts de la formación naranja. “Es triste que simplemente el lema para que todos estuviéramos juntos los que creemos en el estado autonómico se haya utilizado de forma perversa para dividir”, reiteró la síndica de Ciudadanos en un intento de marcar distancia de Vox y la justificación de su ausencia, una imagen que puede achicharrar al resto de la derecha. Porque mientras PP y Cs se desmarcan de los actos pero lanzan loas hacia el Estatut, la formación de extrema derecha hace patente su rechazo al texto legal. “No tenemos nada que celebrar”, expresó en este sentido la portavoz de Vox en las Corts, Ana Vega, quien anunció que tampoco acudirán a los actos del año Fuster. La decisión de los tres partidos de la oposición recibió también la reprimenda de los grupos que dan apoyo al Consell, organizador de los diferentes eventos. En este sentido, la síndica del PSPV, Ana Barceló, consideró "una excusa" por parte del PP y Cs que se acojan a un lema para justificar su ausencia mientras su homóloga de Compromís, Papi Robles, lo calificó de "irresponsabilidad" que se sale "del marco del acuerdo".